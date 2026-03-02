Un peatón pierde la vida luego que un vehículo lo atropellara y se diera a la fuga

En las primeras horas de la mañana de este 2 de marzo se reportó que un hombre quedó sin vida luego que fuera atropellado por un vehículo que siguió la marcha en la ruta al Atlántico.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios quienes realizaron las revisiones correspondientes y determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El hecho sucedió en el kilómetro 8 de la zona 17, saliendo rumbo a zona 25. Asimismo, las autoridades de tránsito han mencionado que debido a los observadores en la ruta contraria, el congestionamiento llega hasta km. 15.

En el lugar se encuentran agentes de la PNC en espera del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

El hombre perdió la vida debido a la gravedad del impacto. (Foto: CVB)