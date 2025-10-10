Piloto de F1 Franco Colapinto confiesa ser fan de Ricardo Arjona

-

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto confesó que Ricardo Arjona es su gusto musical favorito.

Colapinto fue abordado por Alpine F1 Team para contestar a la pregunta: "cuál es la canción que escucharías de por vida". Su primera respuesta fue "Ricardo Arjona" y luego reveló su tema favorito: "Historia de Taxi".

El cantautor guatemalteco se ha colado en el gusto de los deportes más exclusivos a nivel mundial como inspiración en los entrenamientos y la vida de los atletas.

La canción favorita de Colapinto.

Franco Colapinto

Franco Alejandro Colapinto de 22 años es un piloto de automovilismo argentino, ganador del "Campeonato de España de F4 en 2019", fue tercer lugar en los campeonatos de Toyota Racing Series y Eurocopa de Fórmula Renault (ambos en 2020), Asian Le Mans Series (2021), cuarto en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA (2023), y compitió en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con el equipo MP Motorsport durante diez rondas en 2024.

Foto: Alpine.

Integró la Academia de pilotos de Williams de 2023 a 2025 y participó en los entrenamientos postemporada 2023 de Fórmula 1 al volante del FW45.

Pasó a ser piloto titular de Williams a partir del Gran Premio de Italia en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant hasta el final de la temporada y en 2025, fue fichado como piloto de reserva para la escudería Alpine, para ser ascendido a piloto titular tras seis carreras.

Acerca de Alpine F1 Team

Se trata de una escudería francesa de Fórmula 1 con sede en Reino Unido y propiedad del Grupo Renault.