¡Atención! Tráiler volcado derrama combustible y bloquea paso en el Periférico

-

Un tráiler volcado en el Periférico de la Ciudad de Guatemala ha provocado un derrame de combustible masivo, obligando a las autoridades a implementar un bloqueo total de la vía.

Un tráiler que transportaba combustible ha quedado volcado en el Periférico y 1a. calle, frente a la colonia El Sauce, en la zona 2 capitalina.

El combustible se está derramando por la vía pública luego de haber quedado volcado este vehículo de transporte pesado.

Debido a este percance vial, las autoridades han activado una alerta y protocolo para bloquear el paso vehicular a un kilómetro de distancia de este accidente.

De manera preliminar, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, ha indicado que "no hay lesionados, así que estaremos cumpliendo un protocolo en coordinación con Bomberos Municipales".

#CbmInforma Anillo Periférico y 1a. Calle Zona 2

El Grupo de respuesta ante incidentes contra materiales peligrosos de @bomberosmuni se encuentran en calidad de prevención en un accidente de tránsito que involucra el derrame de combustible. #SiempreEstamos pic.twitter.com/4ltLmFV34L — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 21, 2025

Vías alternas

Las vías alternas están en el centro de la ciudad, desde el puente incienso o desde el área de la calzada La Paz, también pueden utilizar el tramo vehicular de la avenida Las Victorias o La Cuchilla, en la zona 6.

Asimismo, en la 10a. avenida en el Barrio Moderno de la zona 2, "manténgase atento y alerta a la información de las fuentes oficiales", agregó Montejo.