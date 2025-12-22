Carga de tráiler cae sobre dos autos en la ruta al Atlántico

Tres carriles quedan totalmente obstruidos en kilómetro 37 a ruta al Atlántico
En el kilometro 37 de ruta al Atlántico se reporta un percance vehicular en el que un piloto de tráiler deja tirada la carga pesada y le cae encima a dos vehículos que quedan con graves daños materiales.
En las imágenes se puede observar que los vehículos involucrados quedaron con daños graves y personas con crisis nerviosa en medio de la calle.
Tras el percance, tres carriles fueron bloqueados, mientras elementos de PROVIAL brindan apoyo para regular el tránsito.