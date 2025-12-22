Carga de tráiler cae sobre dos autos en la ruta al Atlántico

#AccidenteGT | ⚠️ Piloto de tráiler bota carga pesada y le cae encima a dos vehículos que quedan con graves daños materiales sobre el km 37 #CarreteraAlAtlántico en dirección al norte.



Los tres carriles quedan completamente obstaculizados, al momento no hay paso.



… pic.twitter.com/L5JFBOCq2u