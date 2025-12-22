Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Carga de tráiler cae sobre dos autos en la ruta al Atlántico

  • Por Reychel Méndez
21 de diciembre de 2025, 19:36
Quedan graves daños materiales debido al percance. (Foto: Archivo/Soy502)

Quedan graves daños materiales debido al percance. (Foto: Archivo/Soy502)

Tres carriles quedan totalmente obstruidos en kilómetro 37 a ruta al Atlántico

OTRAS NOTICIAS: Vuelca tráiler que transportaba lechones en ruta a Escuintla

En el kilometro 37 de ruta al Atlántico se reporta un percance vehicular en el que un piloto de tráiler deja tirada la carga pesada y le cae encima a dos vehículos que quedan con graves daños materiales. 

En las imágenes se puede observar que los vehículos involucrados quedaron con daños graves y personas con crisis nerviosa en medio de la calle. 

Tras el percance, tres carriles fueron bloqueados, mientras elementos de PROVIAL brindan apoyo para regular el tránsito. 

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar