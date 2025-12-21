Vuelca tráiler que transportaba lechones en ruta a Escuintla

-

Un tráiler que transportaba cerdos volcó en el kilómetro 95 de Ruta Nacional 14, Escuintla, luego de tener un percance con un vehículo liviano.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios para brindar atención pre hospitalaria al piloto y ayudante del vehículo pesado y a conductor de automóvil liviano.

El camión terminó volcado. (Foto: Redes Sociales)

En las imágenes se puede observar que en el accidente fallecieron lechones, por lo que se estima que son pérdidas de miles de quetzales.

Además el vehículo liviano quedó encunetado y con daños materiales.

El vehículo liviano terminó dentro de una cuneta. (Foto: Redes Sociales)