¡Con palos y piedras! Pilotos y ayudantes se enfrentan en plena calle (video)

Uno de ellos lanzaba piedras hacia el interior del bus.

Un enfrentamiento entre pilotos y ayudantes de dos buses colectivos ocurrió en San Juan Sacatepéquez.

Ambos buses peleaban pasaje cuando el primero paró la unidad y se bajaron tanto el piloto como el ayudante.

Los agresores se acercaron con palos y piedras para agredir y amenazar a los que iban en el segundo bus involucrado, quienes en ningún momento se bajaron.

Uno de los ocupantes grabó la violenta escena.

Otro enfrentamiento terminó en tragedia

Este hecho se registró un día después de un ataque armado ocurrido contra un piloto de bus en la zona 1 de Suchitepéquez.

El piloto de un bus se bajó y discutió con el conductor de un auto que lo atacó a balazos.

Según testigos, ambos venían discutiendo hasta llegar a un costado de la iglesia católica del lugar, donde ocurrió el ataque.

De inmediato aparecen agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y detienen al hombre armado, quien fue remitido a la Comisaría 33 de Mazatenango.