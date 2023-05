Carlos Pineda: "Puedo comprar una nacionalidad en cualquier país de Europa"

Carlos Pineda lloró en una conferencia de prensa donde dijo que su candidatura o está en riesgo y que puede "comprar" una nacionalidad en cualquier país de Europa.

Con lágrimas en los ojos y un pañuelo en la cara, así culminó Carlos Pineda una conferencia de prensa en la que aseguró que su candidatura no está en riesgo, pero donde también afirmó que tiene el "dinero suficiente" para "comprar la nacionalidad en cualquier país de Europa".

"Llamo a la unidad nacional para que luchemos juntos en una Guatemala que ya no aguanta más. Y no es por mi, yo tengo para vivir, es más yo tengo para irme a vivir a otro país si quiero. Puedo comprar la nacionalidad en cualquier país de Europa, que están a la venta en Portugal, en Italia, pero ¿y los demás? Y esos niños que están abandonados sin esperanza alguna, ¿quién los va a ayudar?", recalcó.

Los comentarios los hizo al final de la conferencia, luego que una persona de su partido le agradeciera por el trabajo que estaba haciendo, inmediatamente después, Pineda rompió en llanto y aseguró que se metió a política "por fe... no lo hago porque a mi me gusta que me ataque. Es duro pelear contra el sistema..." pues está convencido que "Guatemala ya no aguanta más".

También indicó que todos los sectores han perdido la credibilidad: "El Congreso, el Gobierno, las Cortes, todos ante la opinión pública han perdido la credibilidad".

Pineda aprovechó ese espacio para asegurar que "nunca ha sido contratista del Estado" y de señalar a los funcionarios de las aduanas de "pedir mordidas", incluso "a las donaciones".

Y, aunque en varias oportunidades Pineda ha tratado de desligarse de Prosperidad Ciudadana, ahora indicó que "está muy agradecido con el partido" y que "no lo menosprecia", porque de lo contrario no estaría aspirando a la presidencia.

También comentó, sin decir los nombres, que lo echaron de cuatro partidos políticos y desmintió que él esté trabajando con el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, para levantar su perfil, cuando "le están presentando amparos y otras cosas... porque siempre dije, los hijos no deben de pagar por la culpa de los padres, lastimosamente pudo más el poder del padre, quiso intentar meterse, gracias a Dios no lo postularon".