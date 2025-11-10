¡La Magia Regresa! El Festival Navideño abrirá sus puertas en los próximos días

-

El esperado Festival Navideño Guatemala regresa al Centro Histórico inaugurándose el 21 de noviembre para llenar de magia y luz la temporada.

Como cada año, la magia de la Navidad se prepara para llenar de color y alegría el corazón de la ciudad. El esperado Festival Navideño abrirá sus puertas del 21 de noviembre al 22 de diciembre, ofreciendo más de un mes de diversión, tradición y convivencia familiar en dos de los puntos más emblemáticos: la Plaza de la Constitución y el Parque Centenario.

Desde hace varios días, los trabajadores municipales se encuentran en los preparativos en ambos espacios, los cuales permanecen cerrados temporalmente por seguridad, mientras se levantan estructuras, luces y decoraciones que darán vida a uno de los eventos más esperados del año.

La Plaza de la Constitución volverá a ser el escenario del Festival Navideño de la Ciudad. (Foto: Sandra Sebastián/Colaborador)

Fe y entretenimiento

Uno de los atractivos más esperados es el pesebre en el Portal de la Sexta, símbolo central del festival que invita a recordar el verdadero espíritu de la Navidad. Este rincón se ha convertido en un punto de encuentro para quienes desean admirar la representación del nacimiento del Niño Dios y tomarse la tradicional fotografía familiar.

Más que un evento, se ha convertido en una tradición que une a las familias, ilumina los corazones y marca el inicio de la época más esperada del año. (Foto: Archivo)

El festival también contará con las atracciones favoritas de chicos y grandes, como el tobogán congelado y la pista gratinada, espacios que año con año reúnen a miles de visitantes. A esto se suma la Villa Navideña, escenario perfecto para capturar recuerdos y compartir en redes sociales, además del Trolly Navideño, una experiencia única para recorrer el ambiente festivo del Centro Histórico.

Sabores y música

Las fiestas no estarían completas sin los aromas y sabores de la temporada. Decenas de comerciantes ofrecerán sus mejores platillos chapines y bebidas típicas, como el tradicional ponche navideño, generando oportunidades de ingreso para muchas familias.

El festival también contará con las atracciones favoritas de chicos y grandes. (Foto: Archivo)

Durante todas las jornadas, se contará con presentaciones artísticas y musicales de talentos nacionales, quienes pondrán el ritmo y la alegría en cada esquina del festival, en un ambiente seguro y familiar bajo la vigilancia de la Policía Municipal.