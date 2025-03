Pixar anuncia secuela de "Coco"

-

Hace 8 años la película "Coco" fue un taquillazo en cines. Recientemente Pixar confirmó una secuela que nadie se imaginaba.

La película de "Coco" inició con un niño prometedor de la música, con tan solo 12 años, llamado Miguel Rivera, que pondría en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían por completo su vida. El pequeño descubre un video del cantante fallecido Ernesto de la Cruz y, debido a su amor por la música y las guitarras, se transportará a la Tierra de los Muertos.

Recordemos la participación de Anthony González en la primera película, quien con solo 12 años le dio voz a Miguel.

Según información del sitio Sopitas.com, esta cinta inspirada en el Día de Muertos en México tendrá una secuela. Aunque no fue algo que muchos pidieran, tampoco parece haber mucha oposición.

La noticia fue confirmada por medio de la cuenta oficial X de Pixar, "¡Coco 2 de Disney y Pixar está oficialmente en proceso!", se lee en el post, sin mencionar aún la fecha de estreno de la secuela.

¿Qué historia contará esta nueva entrega?

Probablemente, se reanudará la historia de la primera entrega. Recuerda que Coco, quien es la abuelita de Miguel, falleció al final de la película y una vez reunida con su familia en el más allá, visitaron la casa de Miguel para celebrar el Día de Muertos.

La trama de la secuela de Coco sigue en misterio, aunque se espera que repita el éxito de la primera. Pixar confirmó que la película llegará a los cines en 2029, aunque aún no tiene fecha exacta de estreno.