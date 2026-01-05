Surgen más detalles del ataque armado que dejó un fallecido en ruta al Pacífico

-

Un intento de robo provocó la balacera luego de que las víctimas habían retirado dinero de una agencia bancaria.

Momentos de tensión se vivieron en el kilómetro 32.8 de la ruta al Pacifico, en jurisdicción de Amatitlán, cerca del mediodía de este lunes 5 de enero.

Esto luego que presuntos delincuentes armados dispararon contra los ocupantes de una camioneta, luego de perseguirlos y confirmar que habían retirado dinero de una agencia bancaria.

El piloto de una empresa textilera fue identificado por su compañero como: Andy Díaz. El empleado de seguridad de la empresa identificado como Luis Alberto Marroquin Ramírez, de 45 años, resultó ileso del incidente armado, pero fue detenido por los agentes de seguridad luego de que indicara que no contaba con el permiso de portación del arma de fuego.

El fallecido fue identificado como: Andy Díaz. (Foto: redes sociales)

Dinero de planilla

Según narró el sobreviviente a las autoridades, ellos fueron enviados a retirar el dinero que servirá para pagar la planilla de los empleados, luego sobre la ruta en el kilómetro 30, los ocupantes de un vehículo blanco les hacían señales para que detuvieran la marcha y al negarse les empezaron a disparar.

Luego de continuar la persecución, el conductor murió y uno de los presuntos delincuentes seguía disparando contra el vehículo con el objetivo de lograr el robo, pero al no lograrlo escaparon con rumbo desconocido.

Otros conductores alertaron a los Bomberos Voluntarios, que al llegar al lugar localizaron el vehículo con varias perforaciones de bala, del lado del piloto localizaron a la víctima quien ya había fallecido, el trabajador que repelió el ataque estaba ileso, solo con alteración nerviosa, por lo que fue subido a una ambulancia y estabilizado.

El vehículo presentó varias impactos de bala. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo trasladaron al juzgado de la localidad esto por no contar con el permiso de portación del arma.

Técnicos del Ministerio Público (MP) ordenaron el cierre de los carriles hacía el sur, medida que afectó a cientos de automovilistas. Al terminar de procesar la escena, el cuerpo fue trasladado a la morgue en la ciudad capital, según las autoridades los delincuentes no lograron el objetivo de robar el dinero de la planilla.