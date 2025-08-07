¡Clases por la tarde! El plan del Mineduc para recuperar tiempo perdido en escuelas

-

El paro laboral protagonizado por miembros del STEG dejó 50 días de clases perdidos, según el Mineduc.

Desde esta semana, tal como lo anunció el sindicato de maestros dirigido por Joviel Acevedo, todas las escuelas públicas volvieron a abrir sus puertas y trabajan con normalidad, confirmó el vicetitular del Ministerio de Educación (Mineduc), Francisco Cabrera.

Durante una visita al Congreso, el funcionario habló sobre lo que se espera a partir de este agosto en los establecimientos que estuvieron cerrados durante los dos meses y medio que duró el paro laboral de los docentes.

El viceministro Francisco Cabrera habló sobre los planes del Mineduc para recuperar el tiempo perdido por el paro de los maestros del sector público. (Foto: Congreso)

"Desde el lunes de esta semana, la totalidad de centros educativos se encontraba funcionando; si hay algún centro educativo que no esté funcionando, ya es por una situación particular, muy específica, pero fuera de todo lo que fue todo el movimiento del pacto ilegal, hay que decirlo", mencionó el viceministro.

Además, indicó que ya se hizo el conteo definitivo de los días de clases que se perdieron desde que miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) iniciaron una protesta contra el Gobierno.

"Si bien, el movimiento promovido por el Sindicato tardó en términos calendario de dos meses y medio, los días perdidos efectivamente fueron 50", informó.

50 días efectivos de clases se perdieron durante el paro laboral de los maestros, según el Mineduc.

Clases por la tarde

De acuerdo con los monitoreos efectuados por el Mineduc, mientras duró el paro del STEG se vio afectado un máximo de 5,500 escuelas; empero, se están haciendo dos clasificaciones, pues unas estuvieron cerradas por 30 días o menos y otras sí dejaron de atender a los estudiantes durante 50 días.

Para cada caso, se establecerá un calendario específico para la recuperación de los aprendizajes, dijo Cabrera, y adelantó que una de las medidas adoptadas será "trabajar en jornadas vespertinas", es decir, que se impartirían clases adicionales durante la tarde.

Tal programa se empezará a aplicar este mes, con el fin de ganar tiempo entre agosto y noviembre, "para recuperar la mayor parte de los días", pero se prevé que los establecimientos que estuvieron cerrados por más tiempo extiendan su ciclo escolar por algunas semanas, expresó el funcionario.

Además, remarcó que se harán esfuerzos para que la ampliación de las clases no sea tan larga, para garantizar las vacaciones de los alumnos, "porque no son culpables de los días perdidos".

“ Si logramos, efectivamente, recuperar el tiempo desde agosto, la ampliación del ciclo no va a ser tan grande ” Francisco Cabrera, viceministro de Educación

Maestros sancionados

Cabrera también confirmó que, tras la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), se reactivaron los procesos disciplinarios contra los docentes que se ausentaron del trabajo sin causa justificada.

Hasta el pasado lunes 4 de agosto, había 776 expedientes ya finalizados, "con medida disciplinaria, con sanción económica, que van a ser incluidos en la nómina de agosto, pero todavía hay otros casos que se están finalizando está y la próxima semana para ser incluidos en la misma nómina", aseguró el viceministro.

La mayoría de los sancionados labora en los niveles preprimaria y primaria, detalló.

Un fallo emitido por la CC reactivó las sanciones contra los maestros que acamparon en la Plaza de la Constitución durante más de dos meses. (Foto: Archivo/Soy502)

Denuncian coacciones

Otros casos que estarían bajo investigación, según información proporcionada por el Mineduc, corresponden a maestros que dicen haber sido amenazados, acosados o intimidados por dirigentes sidndicales, por no sumarse al paro laboral.

De acuerdo con lo indicado, hay por lo menos 40 casos de ese tipo, que fueron dados a conocer mediante diversos medios.

Según las denuncias, profesores de distintos departamentos fueron amenazados por sus propios compañeros. (Foto: Archivo/Soy502)

STEG depone su huelga

Aunque la dirigencia del STEG, encabezada por Joviel Acevedo, aseguraba que no regresaría a las aulas hasta que el Gobierno cumpliera con su petición de un incremento salarial del 15 % y otras demandas, incluida la reducción del precio de la canasta básica, este 5 de agosto anunció el fin de su paro laboral.

Por medio de un extenso comunicado difundido en las redes sociales, el Sindicato decidió "dejar en el pensamiento del pueblo de Guatemala, la necesidad de considerar el Diálogo Social como la única salida humana, civilizada y política, de esta crisis en que está sumergida nuestra sociedad".

"Regresamos a nuestros lugares de trabajo, a nuestras trincheras de lucha y de trabajo, que son las Escuelas de nuestras Comunidades Educativas, regresamos con la frente en alto y de cara al sol", indica el escrito.