Este es el plan de reforestación para la construcción del AeroMetro

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Se estima la intervención de más de 700 árboles en el área del trayecto del Aerometro y una reposición de tres por cada uno intervenido.

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El proyecto del Aerómetro, impulsado como un sistema de transporte eléctrico para mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Guatemala y Mixco, contempla una serie de medidas en torno al impacto ambiental asociado a la intervención de árboles durante su construcción.

Entre ellas, un plan de reforestación que busca compensar la intervención de árboles en el área de influencia, mediante la siembra de nuevas especies en distintas fases y puntos del recorrido.

En este contexto, la Municipalidad de Guatemala sostiene que la iniciativa incluye un plan de reforestación orientado no solo a compensar, sino a ampliar la cobertura vegetal en las áreas de influencia.

El proyecto del Aerometro contempla un plan de reforestación como medida de compensación ambiental. (Foto: Archivo/Soy502)

Klamcy Solórzano, coordinadora de la inspección del sistema Aerometro, indicó que "en el trayecto que es de Plaza España hasta Molina de las Flores, hay un inventario total de 3.479 árboles", los cuales, según indicó, tras un análisis técnico individual para evaluar la especie, estado y ubicación, cerca del 20% del arbolado será el intervenido, es decir, 721 árboles contemplados en el plan técnico.

Solórzano indicó que no todos los ejemplares se encontraban en condiciones óptimas y que, además, se realizaron estudios técnicos para reducir al mínimo el impacto durante la fase de construcción, incluyendo evaluaciones sobre el desplazamiento de maquinaria.

Se estima la intervención de 721 árboles en el área del proyecto. (Foto: MuniGuate)

"En ese análisis de punto por punto se llegó a determinar que la necesidad era de retirar aproximadamente el 20% de estos árboles", explicó.

De acuerdo con el plan técnico, se estima que tras la intervención de los 721 árboles en el trayecto del Aerometro; se proyecta la siembra de 2,569 nuevos árboles como parte del plan de reforestación.

Área de influencia

El trazado del Aerometro abarca aproximadamente 9 kilómetros en total, de los cuales, alrededor de 6.8 kilómetros corresponden al municipio de Guatemala y cerca de 2 kilómetros al municipio de Mixco.

Según lo explicado por Solórzano este recorrido es el eje sobre el cual se planifica tanto la obra como las medidas ambientales.

A partir de ese trayecto se define el área de influencia, que no se limita a la línea del sistema, sino que se extiende aproximadamente un kilómetro a cada lado del eje. Es dentro de esta franja en donde se concentra gran parte de las acciones de reforestación en las primeras dos fases.

En ese sentido, la fase I y II se desarrollan en ese entorno ampliado a lo largo de los 9 kilómetros abarcando las zonas 3, 7, 8, 12 y 13 de la ciudad capital y así como algunos sectores del Mixco.

Se proyecta la siembra de más de 2,500 árboles en Guatemala y Mixco. (Imagen: captura de pantalla)

La fase III se enfoca sobre el eje de esos 9 kilómetros, específicamente en el camellón central de la ruta CA-1 Occidente. Esto responde a una planificación basada en una visión territorial más amplia que considera todo el corredor del proyecto y su entorno, no solo los puntos de intervención directa.

Según Solórzano, se prevé continuar con jornadas de reforestación en otros sectores de la ciudad, como parte de una política orientada a fortalecer el entorno urbano y la cobertura vegetal.

"El compromiso de la municipalidad es mantener ese estatus de ciudad verde y que vamos a sembrar muchos más árboles de los del compromiso ambiental. Entonces, sí estamos preocupados por mantener el ecosistema y todos los árboles que puedan ser retirados", expresó.

Fases de reforestación

Según el plan técnico las tres fases de reforestación del Aerometro están diseñadas para ejecutarse de forma progresiva y estratégica, según la ubicación del proyecto y su avance constructivo. Es decir, distribuirlos en distintos puntos para compensar y mejorar el entorno urbano.

Fase I:

Reforestación en áreas cercanas dentro de la ciudad (ya en ejecución):

La primera fase se desarrolla en el municipio de Guatemala, específicamente en sectores aledaños al trayecto del Aerometro (zona de influencia).

Contempla la siembra de 725 árboles.

Incluye espacios como la calzada Roosevelt, calzada San Juan, bulevar Liberación y el vertedero de la zona 3.

El objetivo de esta fase es iniciar la compensación ambiental de forma anticipada y recuperar espacios urbanos con potencial ecológico.

“ Sembrar 2,569 árboles tanto en el área de influencia del proyecto como en otras áreas" ” Rodrigo Rodas , Viceministro MARN

Fase II:

Expansión hacia Mixco

La segunda fase se traslada al municipio de Mixco, también dentro del área de influencia del proyecto.

Incluye la siembra de 932 árboles.

Se distribuye en calles, avenidas y arriates cercanos a la ruta del Aerómetro.

Las especies se seleccionan según las condiciones del entorno.

Esta etapa busca equilibrar territorialmente la reforestación, pues el proyecto impacta a Guatemala y Mixco.

Fase III:

Reforestación directa en el eje del proyecto:

La tercera fase se enfoca en el área directamente vinculada con la obra, es decir, el camellón central de la ruta CA-1 Occidente, en donde se implementará el Aerometro.

Contempla la siembra de 912 árboles.

Se distribuyen a lo largo del trayecto entre estaciones.

La siembra se planifica con una distancia aproximada de 3 metros entre árboles.

Esta fase tiene un enfoque más técnico, pues depende del avance de la obra y de estudios como levantamientos con escaneo láser para definir los puntos exactos de siembra.

Solórzano indicó que la reforestación ya se encuentra en proceso, incluso antes de la obra pues de "los más de 725 árboles de la fase I, ya se han sembrado 298 y todos siguen vivos", indicó.

No obstante, la Municipalidad de Guatemala ha informado que, como parte de su compromiso institucional, la meta vinculada al proyecto asciende hasta 3,500 árboles nuevos, ampliando la reposición más allá de lo requerido técnicamente.

Proceso de siembra

Este contempla la siembra de los 2,569 árboles distribuidos en tres fases en Guatemala y Mixco, que representa más de tres árboles por cada uno intervenido.

Solórzano explicó que el proceso de siembra se basa en criterios técnicos que consideran las condiciones del entorno urbano. Factores como la presencia de infraestructura subterránea, drenajes y redes de servicios limitan los espacios disponibles, por lo que se realizaron recorridos para identificar áreas adecuadas dentro del área de influencia del proyecto.

“ Se eligieron los árboles más resistentes, que aporten más oxígeno y sean adecuadas para la ciudad ” Klamcy Solórzano , Coordinadora de la inspección del sistema AeroMetro

Asimismo, la selección de especies responde a su capacidad de adaptación y a sus beneficios ambientales. Entre las especies consideradas se encuentran el matilisguate, la jacaranda y el hormigo, priorizadas por su resistencia y aporte a la calidad del aire. "Se eligieron los árboles más resistentes, que aporten más oxígeno y sean adecuadas para la ciudad", dijo.

El plan de reforestación se realizará en tres fases distribuidas en distintas zonas aledañas al proyecto del Aerometro. (Foto: MuniGuate)

En cuanto al mantenimiento, Solórzano señala que existe un compromiso de seguimiento que incluye riego, monitoreo y reposición de árboles que no logren adaptarse. "Cualquier árbol que no se adapte tiene que ser reemplazado", detalló.

Además, indicó que el plan no se limita a la reforestación, sino que incorpora acciones complementarias como jardinizaciones, instalación de sistemas de riego y recuperación de espacios intervenidos, para restablecer el equilibrio ambiental en las áreas impactadas.

“ Cualquier árbol que no se adapte tiene que ser reemplazado ” Klamcy Solórzano , Coordinadora de la inspección del sistema AeroMetro

Por su parte, Rodrigo Rodas, viceministro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), refirió en su momento, que este proceso consiste en sembrar árboles con cierto grado de desarrollo. "Se van a sembrar árboles de 1.5 a 2 metros de altura, no van a ser arbolitos, esto reduce la brecha de crecimiento", indicó.

Asimismo, expresó que la reposición forestal no compensa de manera inmediata los beneficios ambientales que aportan los árboles adultos; sin embargo, aseguró que el plan contempla medidas para disminuir el impacto.

"Definitivamente los servicios ecosistémicos que brinda un árbol adulto no son los mismos que uno de dos metros, sin embargo por eso se van a reforestar tres árboles por cada uno, esto reduce esa brecha", dijo.

Además, Solórzano indicó que la ciudadanía puede dar seguimiento al avance de la reforestación a través de los canales oficiales del proyecto desde la página de Facebook del Aerometro Guatemala.

De igual forma, extendió la invitación a los vecinos y a la población en general a sumarse a las jornadas de reforestación.

Medidas ambientales

En relación con las medidas ambientales, Solórzano señala que el plan de reforestación responde a los requerimientos establecidos en el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente.

Soy502 consultó al Instituto Nacional de Bosques (INAB) sobre el plan de reforestación del Aerometro. La dependencia indicó que las medidas de mitigación ambiental fueron asumidas por la Municipalidad de Guatemala como un compromiso directo con el MARN y no directamente con el INAB.

En este punto, Solórzano aclaró que el papel de INAB en el proyecto del Aerometro no es el de autorizar una tala de árboles.

Según explicó, esto se debe a que el área intervenida no corresponde a un bosque natural, sino a árboles ornamentales o urbanos que fueron sembrados previamente en el camellón y áreas aledañas. Por esta razón, el proceso no se rige bajo el mismo esquema que aplica para el aprovechamiento forestal en áreas boscosas.

El proceso de reforestación incluye mantenimiento, riego y reposición de árboles que no logren adaptarse. (Foto: MuniGuate)

Además, agregó que la Municipalidad cuenta con resoluciones del INAB, pero estas forman parte de la gestión administrativa y técnica del proceso, no como una licencia de tala.

También indicó que la autorización principal se enmarca en la resolución ambiental del MARN, que valida el Estudio de impacto ambiental y las medidas de mitigación, incluida la reforestación.

"Se cuenta con la resolución ambiental que valida el estudio y la licencia ambiental. También se cuenta con otra del INAB. No es que tenga una autorización de talas, porque no es un bosque, son árboles que fueron sembrados ahí en algún momento, ornamentales", agregó.

El viceministro Rodas, aseguró ante diputados del Congreso que el proceso de licencia ambiental del Aerometro se ha desarrollado conforme a criterios técnicos y al marco legal vigente, especialmente en lo relacionado con la categorización del proyecto y las medidas de mitigación ambiental.

Rodas explicó que la clasificación del proyecto como categoría B1 responde a la normativa aplicable desde que se presentó la evaluación ambiental inicial. Detalló que, en ese momento, el listado taxativo contemplaba este tipo de infraestructura de transporte dentro de esa categoría, por lo que la decisión fue basada en los parámetros establecidos.

El viceministro Rodas, aseguró ante diputados que el proceso de licencia ambiental del Aerometro se ha desarrollado conforme a criterios técnicos y al marco legal vigente. (Foto: Bancada VOS)

También afirmó que el taxativo actual mantiene criterios similares, por lo que el proyecto tampoco alcanzaría una categoría A.

"Del actual taxativo donde de igual manera se tiene que utilizar un taxado análogo y ninguno alcanza la categoría A. Dice, líneas ferroviarias de red nacional y de metro acá dice que kilómetros, los que son menores o iguales a 50 kilómetros son incluso B2", describió.

El funcionario subrayó que el Ministerio cuenta con análisis técnicos y jurídicos que respaldan esta decisión, los cuales forman parte del expediente del proyecto. En ese sentido, indicó que la documentación existe y puede ser revisada conforme a los mecanismos institucionales.

Beneficios

Solórzano explicó que uno de los principales beneficios del proyecto del Aerometro será la reducción en la circulación de vehículos que contribuiría directamente a disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

Además, señaló que la iniciativa busca incentivar a la población a optar por medios de transporte alternativos y reducir el uso del automóvil particular.

Detalló que el proyecto incluye una central intermedia de transferencia en Mixco, con capacidad para albergar alrededor de 300 vehículos livianos y contará con aproximadamente 68 andenes destinados al transporte extraurbano.

La Municipalidad de Guatemala sostiene que el proyecto del Aerometro y el plan de reforestación busca generar un impacto ambiental positivo en la ciudad. (Foto: MuniGuate)

Según indicó, esto permitiría retirar una cantidad significativa de unidades de transporte que actualmente circulan en la ruta que impactará positivamente tanto en la calidad del aire como en la movilidad del sector.

"Es el proyecto de teleféricos más grande del mundo. Es el que se proyecta que movilizará más usuarios. Entonces, será un orgullo. Aparte, nuestra ciudad, es una ciudad verde y el compromiso de la municipalidad es mantener ese estatus y vamos a sembrar más árboles que los del compromiso ambiental. Entonces, sí estamos preocupados por mantener el ecosistema y todos los árboles que puedan ser retirados", concluyó.