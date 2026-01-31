¡Prepárate! Así estará el tránsito a partir de este lunes 2 de febrero

Las clases para el sector público comenzarán el lunes 2 de febrero, junto con otras actividades, lo cual podría complicar el tránsito.
El tránsito con el inicio del año ha ido en aumento tras la reactivación de las distintas actividades de los guatemaltecos.
Sin embargo, para este lunes 2 de febrero se pronostica un mayor aumento de conductores, por lo que, según la Policía Municipal (PMT) de Tránsito de Villa Nueva, se espera alcanzar el 100% del tránsito vehicular.
También en este día se acostumbra a reunirse en familia y amigos para celebrar la fiesta de la Candelaria, una tradición religiosa y cultural, especialmente para quienes celebraron la tradición de la rosca de reyes.
Por lo que recomiendan:
- Planificar la ruta de salida.
- Salir con tiempo .
- Revisar que el automóvil en que se conduzcan tenga combustible y llevar herramientas necesarias para cualquier emergencia.
Además de respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.