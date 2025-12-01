La plantación de droga valorada en más de Q400 mil hallada en Petén

La PNC localizó una siembra de más de 45 mil arbustos de hoja de coca.
OTRAS NOTICIAS: ¡Pelea callejera! Dos hombres se van a los golpes en plena vía pública (video)
Durante un operativo ejecutado en un área boscosa de San Luis, Petén, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía 46,650 arbustos de hoja de coca, los cuales fueron erradicados e incinerados.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q450 mil (Q466,500).
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.
Petén es un departamento clave en las estrategias contra el narcotráfico en Guatemala.
San Luis y Poptún son puntos recurrentes donde se localizan plantaciones de coca y narcolaboratorios.