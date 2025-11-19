La plantación de droga valorada en más de Q400 mil hallada en Petén

Policías de la #SGAIA localizaron y erradicaron 45 mil arbustos de hoja de coca que estaban en un área boscosa en el caserío Río Caoba, San Luis, Petén.

La plantación tiene un avalúo aproximado de Q. 450,000.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/wdjddy80Ni