La plantación de droga valorada en más de Q400 mil hallada en Petén

La PNC localizó una siembra de más de 45 mil arbustos de hoja de coca.
Durante un operativo ejecutado en un área boscosa en el caserío Río Caoba, San Luis, Petén, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron una siembra que contenía 45 mil arbustos de hoja de coca.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q400 mil (Q450,000).
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.