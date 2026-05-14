La ley para fomentar la donación empresarial de alimentos y reducir el desperdicio

-

La propuesta busca crear incentivos para que empresas donen alimentos aptos para el consumo en lugar de destruirlos debido a la cuota límite establecida.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen ampliar incentivos fiscales para donación de alimentos.

Una nueva iniciativa de ley pretende crear un marco legal para promover la donación de alimentos y reducir el desperdicio en Guatemala.

La propuesta 6775 y plantea establecer reglas, incentivos y responsabilidades para empresas, bancos de alimentos y organizaciones que participen en este proceso.

Congreso conoce la iniciativa 6775 para fomentar la donación de alimentos y reducir el desperdicio en Guatemala.(Imagen: captura de pantalla)

Corregir vacío legal

El diputado Julio Héctor Estrada explicó actualmente las empresas tienen un límite de Q500 mil para reconocer donaciones, sin importar el tamaño de la compañía. Esto provoca que a muchas entidades les resulte más conveniente destruir los alimentos que donarlos.

Una nueva iniciativa de ley pretende crear un marco legal para promover la donación de alimentos y reducir el desperdicio en Guatemala.#Congreso #BancodeAlimentos pic.twitter.com/TanPkxbse7 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 14, 2026

Estrada explicó que una empresa con grandes volúmenes de ventas puede tener millones de quetzales en productos próximos a vencer o que ya no utilizará. Sin embargo, si la donación supera el límite permitido, esos alimentos ya no pueden reconocerse como costos deducibles y genera una carga tributaria adicional.

Según Estrada, la iniciativa 6775 pretende corregir ese vacío legal al permitir que las donaciones de alimentos puedan deducirse bajo el límite del 5 % de las ventas y eliminar la restricción fija de Q500 mil.

Entre los beneficios fiscales proponen reformas a la Ley de Actualización Tributaria para permitir deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quienes realicen donaciones de alimentos a entidades autorizadas.

“ Ahora se está dejando para donaciones de alimentos solamente el 5%. En una empresa que vende 100 millones de quetzales puede donar 5 millones de alimentos que están cerca de su vencimiento o porque ya no los va a utilizar. Es un ordenamiento para los bancos de alimentos para que no se desperdicien 1.3 millones de toneladas ” Julio Héctor Estrada , diputado

También detalló que con esta nueva propuesta, cuando una empresa entregue alimentos a un banco autorizado, podrá recibir una certificación oficial que respalde la donación en especie que permita registrar correctamente el valor del inventario donado sin enfrentar las restricciones actuales.

Estrada indicó que esto permitiría rescatar hasta 1.3 millones de toneladas de alimentos y evitar que más de 100 mil camionadas de comida terminen desperdiciadas.

Inseguridad Alimentaria

Esta propuesta señala que la inseguridad alimentaria continúa afectando a miles de familias guatemaltecas, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas.

Además, gran parte de la población vive en condiciones de pobreza y enfrenta dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Según el diputado Estrada, hoy a muchas empresas les resulta más rentable destruir alimentos que entregarlos a bancos de alimentos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Objetivos

En Guatemala se desperdician grandes cantidades de alimentos cada año, mientras persisten los índices de desnutrición y hambre. Por esta razón, la iniciativa busca facilitar que productos aptos para el consumo puedan llegar a personas en situación de vulnerabilidad, en lugar de terminar desechados.

Entre los objetivos principales de la iniciativa está incentivar la participación voluntaria del sector privado en la entrega de alimentos, brindar certeza jurídica a quienes donen y fortalecer el papel de los bancos de alimentos como intermediarios en la distribución.

Podrán participar donantes, bancos de alimentos, entidades de asistencia alimentaria, beneficiarios y voluntarios.

La iniciativa busca facilitar que productos aptos para el consumo puedan llegar a personas en situación de vulnerabilidad, en lugar de terminar desechados.#Congreso #BancodeAlimentos pic.twitter.com/cMwsyUCZIp — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 14, 2026

Además, los donantes quedarían libres de responsabilidad sobre los alimentos una vez estos sean entregados formalmente a un banco de alimentos o entidad receptora, siempre que hayan cumplido con las condiciones establecidas en la ley. La responsabilidad posterior recaería en las organizaciones encargadas del almacenamiento y distribución.

Regulación

Asimismo, se plantea la creación de un Registro de Bancos de Alimentos regulado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), con el objetivo de supervisar e inscribir a las organizaciones que operen bajo este modelo.

La iniciativa fue presentada por diputados de distintas bancadas y ahora deberá continuar su trámite legislativo dentro del Congreso antes de ser discutida y eventualmente aprobada por el pleno.