¡Al rescate de Atitlán! Conoce el Geoportal del Tul que cuida la salud del lago

-

AMSCLAE y la Asociación Amigos del Lago han lanzado el Geoportal del Tul, una revolucionaria plataforma digital para el monitoreo digital de las masas tulares en el Lago Atitlán.

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago Atitlán y su Entorno (AMSCLAE), en conjunto con la Asociación Amigos del Lago, presentaron la plataforma digital Geoportal del Tul, una herramienta diseñada para fortalecer la conservación del ecosistema del Lago Atitlán.

José Alvarado, técnico forestal de la Asociación Amigos del Lago, explicó que el Geoportal del Tul es la única plataforma a nivel nacional que permite monitorear de manera centralizada la cobertura de esta planta acuática en el lago.

Se promueve el uso de tecnología para conservar los cuerpos de agua del país. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborado)

La herramienta posibilita observar cómo ha variado el espejo de agua y la extensión de especies, diferenciando entre el Tul, que oxigena el agua y actúa como barrera natural contra la contaminación, y la hydrilla o paste, una planta invasora cuya proliferación debe controlarse para proteger la biodiversidad.

Fátima Reyes, del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de AMSCLAE, agregó que la plataforma se desarrolló con base en levantamientos de información de todas las masas tulares que hay alrededor del cuerpo de agua realizados desde 2015 y actualizaciones aéreas mediante el uso de drones en 2024 tomando en cuenta que la oxidación del agua ha ido variando.

La información recopilada servirá para planificar estrategias de recuperación ambiental. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Con ello, se obtuvo un registro actualizado de las masas tulares en la orilla del lago, que ahora se encuentra disponible digitalmente para uso de municipalidades, investigadores y sociedad civil con información actualizada y que ha sido confirmada.

El Geoportal del Tul estará disponible para municipalidades y sociedad civil a través del portal de AMSCLAE, facilitando la identificación de áreas con presencia o ausencia de tul y otras herramientas útiles para la gestión ambiental del lago.

La herramienta digital permitirá identificar zonas con presencia de Tul. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El lanzamiento de la herramienta representa un paso importante hacia la preservación del lago Atitlán, al ofrecer información accesible y confiable para planificar estrategias que fortalezcan la salud de este ecosistema, uno de los más importantes de la región y del país.

En detalle

Las masas de tulares son extensiones de plantas acuáticas, principalmente de dos tipos (tul macho y tul hembra), que cumplen funciones ecológicas vitales como actuar como filtros naturales para purificar el agua, proveer hábitat para la fauna acuática y servir como barrera de protección contra la erosión y la basura.

El Lago Atitlán es uno de los cuerpos de agua más importantes de Guatemala, valorado por su belleza y biodiversidad. Sin embargo, enfrenta una grave crisis de contaminación. La descarga de aguas residuales y desechos, señalando a 15 municipalidades, propaga virus y parásitos, amenazando el ecosistema y la salud pública.

El proyecto impulsa la participación de instituciones y sociedad civil. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

AMSCLAE es la entidad gubernamental encargada del manejo integrado y el saneamiento ambiental de la cuenca del lago. Sus esfuerzos, como el desarrollo del Geoportal del Tul con Amigos del Lago, buscan gestionar los desafíos de la contaminación y el control de especies invasoras.

Las masas de tulares cumplen una función ecológica crucial, actuando como filtros naturales y oxigenando el agua. Por ello, su monitoreo es clave en la lucha contra la contaminación y la proliferación de especies exóticas invasoras, como la hydrilla o paste, que degradan el ecosistema.