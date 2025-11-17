Lo que pasa si perdemos los manglares: Las consecuencias que te afectan

-

El ecosistema manglar Guatemala, vital como barrera natural ante tormentas e inundaciones y hogar de especies acuáticas, enfrenta una severa deforestación. Por ello, el INAB intensifica la reforestación manglares Suchitepéquez, departamento que concentra parte importante del bosque manglar Pacífico.

Los manglares conforman un bosque entre la transición de tierra firme, agua dulce y agua salada.

Su función es muy importante, porque conforman una barrera contra vientos e inundaciones; además, es hogar de especies acuáticas y propicia ciclos biológicos; sin embargo, estos ecosistemas sufren debido a deforestación y uso inadecuado del recurso.

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el país se encuentran cuatro especies de mangle: rojo, blanco, negro y botoncillo. La mayor cantidad de hectáreas está en el Pacífico, con 17 mil 670, distribuidas en Santa Rosa, Escuintla, Jutiapa, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez.

El INAB coordina estos esfuerzos que son apoyados por la población. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Por ello, a través de un programa de reforestación, el Instituto Nacional de Bosques (Inab) ha promovido acciones en distintas comunidades de Suchitepéquez para la conservación y restauración del ecosistema manglar.

Este es uno de los siete departamentos que cuenta con bosque manglar, específicamente en un área de 1,111.4 hectáreas, en el cual se intensifican los trabajos de recuperación, por los riesgos que corre.

Pobladores tratan de conservar estas plantaciones. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Solo Mazatenango cuenta con 746.91 hectáreas y Santo Domingo Suchitepéquez tiene 364.13 hectáreas de bosque manglar. En estos dos municipios, el Inab, con apoyo de voluntarios, ha sembrado más de 30 mil propágulos de mangle, principalmente rojo.

La degradación y pérdida del mangle puede deberse a causas naturales, es decir, por enfermedad, que la planta muera porque le cayó un rayo o porque la marea le aportó gran cantidad de sedimentos.

"La mayor causa de pérdida de mangle es por las acciones humanas, por la utilización de suelos para la construcción de viviendas y por tala ilegal que extraen los árboles para construcción", explicó Cesar Coxic, delegado del Inab.

Se espera que en las próximos semanas estas candelas puedan desarrollarse. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

De acuerdo a Coxic, el sistema manglar es fundamental para el medio ambiente y para los humanos; favorece a los pescadores y comerciantes, pues permite la obtención de camarones, cangrejos, jaivas y variedad de pescados.

Además, sirve como barreras naturales ante fenómenos naturales, como tormentas e inundaciones, ya que los mangles funcionan como una esponja que absorbe gran cantidad de agua.

