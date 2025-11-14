No te pierdas el gran concierto navideño en la Plaza Obelisco

La época navideña trae consigo la oportunidad de crear recuerdos familiares imborrables y la agenda durante este mes está llena de muchas actividades para celebrar.
A través de redes sociales se compartió el concierto navideño de Azúcar Caña Real, este próximo sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas en Plaza Obelisco.
¡Los pequeños podrán ser los protagonistas! Desde las 15:00 horas se invita a que las niñas y niños asistan disfrazados de Navidad para cantar juntos el singular jingle de la época.