No te pierdas el gran concierto navideño en la Plaza Obelisco

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de noviembre de 2025, 13:26
Santa llegará para alegrar a los más pequeños. (Foto: Shutterstock)

La época navideña trae consigo la oportunidad de crear recuerdos familiares imborrables y la agenda durante este mes está llena de muchas actividades para celebrar.

A través de redes sociales se compartió el concierto navideño de Azúcar Caña Real, este próximo sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas en Plaza Obelisco.

¡Los pequeños podrán ser los protagonistas! Desde las 15:00 horas se invita a que las niñas y niños asistan disfrazados de Navidad para cantar juntos el singular jingle de la época. 

