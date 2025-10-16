CSJ convocará a pleno para elegir presidente hasta el próximo martes

-

Hasta el momento, ningún magistrado se perfila como el próximo presidente del Organismo Judicial.

El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Rodimiro Lucero Paz, confirmó que será hasta el martes 21 de octubre que se llevará a a cabo una nueva sesión extraordinaria del pleno de magistrados para intentar elegir al titular del Organismo Judicial (OJ).

"Ayer hubo un pleno extraordinario, a las 14 horas, justamente para dar cumplimiento a los artículos 214 y 215 de la Constitución a efecto de elegir presidente. No hubo ninguna propuesta", afirmó el magistrado.

Explicó que la dinámica que se utiliza para la elección es que "cada magistrado que tenga interés en ser presidente de la CSJ y el Organismo Judicial se propone" y recordó que debido a la falta de propuestas fue se le designó como presidente en funciones.

"Estoy pensando como presidente en funciones hacer un pleno extraordinario para ver el tema de la elección del presidente para el martes, dado que al lunes hay descanso", afirmó Lucero Paz.

Sin acuerdos

El magistrado evitó dar una respuesta clara cuando se le consultó si creía que para el próximo martes se lograría alcanzar los acuerdos necesarios para elegir al presidente de la Corte.

"Esa es cuestión muy individual. Nosotros como magistrados de CSJ trabajamos en sus diferentes vocalías, las cámaras están debidamente integradas. Cada quien está haciendo lo suyo", contestó a la pregunta formulada al respecto.

Se limitó a recalcar que "es cuestión de que alguien quiera o pretenda ser presidente de la CSJ" por lo cual tendrá que designarse a sí mismo "hacer sus propuestas y presentar un plan de trabajo".

"Todos estamos en coordinación, somos buenos amigos, estamos trabajando por el bienestar de la institucionalidad principalmente y sobre todo para que la justicia no se detenga", finalizó el magistrado.