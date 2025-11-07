Falla mecánica complica tránsito en zona 2, frente al Hipódromo del Norte

-

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) emitió una alerta clave sobre el tráfico Ciudad de Guatemala debido a múltiples incidentes viales y eventos masivos. Se reportó congestión por fallas mecánicas en zona 2 y en la Ruta al Atlántico tráfico.

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala informó que una camioneta con desperfectos mecánicos interrumpió la circulación frente al Hipódromo del Norte, en la 6 calle y 6 avenida de la zona 2.

El vehículo fue retirado y reubicado en las cercanías del parque Jocotenango para restablecer el paso en el sector.

Conciertos

Las autoridades pidieron precaución a los conductores, especialmente porque este viernes se desarrollan dos conciertos en la capital; uno en el Teatro Nacional y otro en las antiguas instalaciones del Estadio del Ejército. Se recomendó salir con anticipación y atender la señalización para evitar retrasos.

Cierres viales

Asimismo, la Municipalidad de Guatemala anunció un cierre vehicular programado para el sábado 8 de noviembre en los alrededores del Mercado Central. Debido a este cierre, se realizarán desvíos en la 9 avenida y 9 calle, así como en la 10 avenida y calles aledañas de la zona 1.

Otros incidentes

En otros hechos, un vehículo particular se subió al arriate central en la 34 calle y 10 avenida A de la zona 11; no se reportaron heridos.

En la zona 18, un tráiler con fallas mecánicas fue retirado del kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico y trasladado hacia el ingreso del barrio San Antonio.

Además, una colisión entre dos automóviles en el kilómetro 7.5 de la misma ruta generó tránsito lento; únicamente se registraron daños materiales.