PMT alerta por tránsito lento hacia el Parque de la Industria

Las actividades comerciales en la zona 9 han provocado la presencia de cientos de visitantes en el Parque de la Industria.

Las autoridades de tránsito alertan a los conductores sobre una alta carga vehicular que se ha presentado en las últimas horas a inmediaciones del Parque de la Industria.

Cientos de personas intentan ingresar al recinto para visitar la tradicional INTERFER que se celebra a partir de este fin de semana en la zona 9.

Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, compartió un video en el que se observa una gran cantidad de vehículos a la espera de ingresar al parqueo del lugar.

DOMINGO, 30 NOVIEMBRE 2,025.



Con alta demanda en parque La Industria, por INTERFER. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/ZyV6Q017zP — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 30, 2025

Más actividades

Sin embargo, para este domingo 30 de noviembre se espera que a inmediaciones del Campo Marte también se produzca una fuerte carga vial en horas de la tarde y noche.

Esto debido a la celebración de un Festival de Luces que se celebra en este sector de la zona 5.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores buscar vías alternas para evitar atrasos en su camino.

