Guatemala se juega el pase al Mundial: canal y horario del duelo ante Panamá

-

La Selección Nacional de Guatemala se juega el todo por el todo este jueves 13 de noviembre contra la selección de Panamá en el cierre de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

OTRAS NOTICIAS: Xelajú anuncia precios para boletos de final de Concacaf

Tras un inicio irregular, el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, llega a la recta final de las eliminatorias mundialistas con el sueño intacto, eso sí, con la obligación de sumar dos victorias consecutivas si quiere cumplir con la meta de clasificar de forma directa al torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Actualmente, la Bicolor ocupa la tercera posición de su grupo, que es liderado por Surinam y Panamá, ambos con seis puntos. Guatemala suma cinco unidades, por lo que depende de sí misma para avanzar a la siguiente fase y para ello, debe ganar en el estadio Manuel Felipe Carrera contra el conjunto canalero y el cuadro surinamés (martes a las 19:00 horas).

Óscar Santis marcó el gol del empate en Panamá en la segunda fecha de las eliminatorias en septiembre pasado. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

Rumbo al Mundial

En sus presentaciones anteriores, el conjunto chapín tuvo un inicio complicado: cayó en casa contra El Salvador en la primera fecha en casa; luego salió de casa para sumar puntos de visita con el empate a un gol en tierras canaleras en la segunda jornada, y después en su visita a Surinam cuando tenían el triunfo en el bolsillo en la tercera fecha. Sin embargo, la victoria frente a El Salvador en la jornada más reciente, reavivó las ilusiones y mantiene abierta la posibilidad de soñar con ir a la Copa del Mundo.

Con ese panorama, no hay margen de error. Ganar los dos partidos restantes es la única vía para asegurar el boleto sin depender de otros resultados.

NÓMINA OFICIAL · ꜱᴇʟᴇᴄᴄɪᴏ́ɴ ᴍᴀʏᴏʀ



El Director Técnico de la #SeleMayor convoca a los siguientes jugadores para la Fase Final de la Eliminatoria Mundialista.



¡⚽️ !#ModoSelección #VamosGuate pic.twitter.com/J1eGFbMRyd — FFG (@fedefut_oficial) November 11, 2025

¿Dónde ver el partido?

El compromiso contra los canaleros de este jueves 13 de noviembre programado para las 20:00 horas podrá verse exclusivamente en vivo por Tigo Sports (cable) y a través de su aplicación móvil (para clientes de la misma telefonía), lo que permitirá a los aficionados seguir cada minuto de un choque que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del fútbol nacional.