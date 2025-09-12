PMT Mixco anuncia cierres viales por desfiles y antorchas este fin de semana largo

-

Entre las principales vías afectadas se encuentran la calzada Roosevelt, calzada San Juan y Minervas.

La Municipalidad de Tránsito de Mixco (PMT) informó que, desde el inicio de esta semana, se implementó un plan especial por los desfiles y presentaciones de bandas escolares en diferentes sectores.

Se estima que más de 200 establecimientos educativos, tanto públicos como privados, participarán en actividades del 15 de septiembre, por lo que la PMT y la policía municipal de tránsito apoyan en distintos puntos para prevenir incidentes.

Entre las medidas, se han cerrado varias calles y se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas donde persisten los desfiles. Entre las principales vías afectadas se encuentran la calzada Roosevelt, calzada San Juan y Minervas.

Cierre interconexión Naranjo-Minerva

Para este viernes 12 de septiembre, se prevé el cierre de la interconexión Naranjo-Minervas, en la zona 4 de Mixco, por un desfile escolar.

Las autoridades de tránsito sugieren a los conductores tomar rutas alternas como Bosques de San Nicolás, Lo de Fuentes o Chinautla para desplazarse hacia las Minervas.

La PMT Mixco también advirtió sobre la presencia de grupos que se congregan frente al Palacio Municipal, en la zona 1 Mixco, para iniciar el recorrido con la antorcha del fuego patrio, y solicita que los niños vayan acompañados por un adulto. Asimismo, recomendó no sobrecargar vehículos tipo picop.

Durante todo el fin de semana largo, la PMT Mixco mantendrá operativos viales, incluyendo el domingo 14 de septiembre, cuando se realizará la izada de bandera frente al Palacio Municipal y se esperan desfiles y recorridos con antorchas en distintos puntos de las 11 zonas de Mixco