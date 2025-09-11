Agreden a PMT por retirar obstáculos de espacios públicos en zona 4

Agentes PMT fueron agredidos mientras retiraban obstáculos para liberar espacios públicos de parqueo.
TE PUEDE INTERESAR: Ley de Codedes divide: alcaldes presionan, empresarios rechazan y Gobierno estudia
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizó un operativo en la zona 4 de la capital para liberar espacios públicos tras atender las denuncias de los vecinos sobre personas que apartaban de forma irregular los parqueos y cobraban de manera ilegal por su uso.
Durante la acción, agentes de tránsito fueron objeto de intentos de agresión por parte de algunos individuos.
La PMT advirtió que cualquier ataque contra su personal tendrá consecuencias legales para las personas o negocios involucrados.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que se retiraron materiales colocados en la vía pública y aseguró que continuarán atendiendo denuncias de vecinos que reportan estas prácticas. "No desistiremos en seguir atendiendo las denuncias de los vecinos", puntualizó.
La PMT recordó a la población que las denuncias pueden presentarse a través del número 1551 o mediante los diferentes canales de comunicación habilitados.