¿Pensando en cambiar el color de tu auto? Sigue estos consejos y evita multas

¿Quieres cambiar el color de tu vehículo? Descubre los requisitos, costos y pasos para modificarlo de manera legal.
LEE TAMBIÉN: Cuidados básicos para prevenir fallas y accidentes en tu tuctuc
Cambiar el color de un vehículo o la colocación de franjas u similares no solo es una decisión estética, también implica cumplir con trámites legales y una inversión económica que varía según el tipo de servicio.
El color de todo automóvil está registrado en la tarjeta de circulación, por lo que cualquier modificación debe reportarse a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); de lo contrario, el propietario podría enfrentar sanciones y problemas legales.
De acuerdo con la SAT, el proceso inicia en Declaraguate.com, donde se llena el formulario SAT-8933 y se paga la boleta SAT-2000 en bancos autorizados.
Posteriormente, el usuario debe agendar una "Cita Controlada" en la Agencia Virtual de la SAT y presentar tarjeta de circulación vigente, certificado de propiedad y la constancia de pago.
La tramitadora y contadora Judith Cano explicó que el trámite incluye un pago de Q60 por el nuevo título y tarjeta; además, programar una cita de expertaje en la Policía Nacional Civil (PNC), donde se verifican físicamente las nuevas características del vehículo. Los honorarios de tramitadores oscilan entre Q150 y Q300, dependiendo del acompañamiento solicitado.
En cuanto al proceso técnico, Danilo Alexander Itzep, mecánico y pintor automotriz, señaló que los costos para modificar la pintura automotriz varían según el tipo de acabado y el estado del vehículo.
Paso a paso
- Solicitar al taller de enderezado y pintura, que emita una factura describiendo el cambio realizado.
- Ingresar al portal DEIC, apartado de Expertaje y solicitar una cita para llevar el vehículo a las sedes habilitadas. Hay sede en Ciudad Capital, Huehuetenango, Quetzaltenango y Suchitepéquez.
- Escanear los siguientes documentos y llevarlos en PDF para la cita: DPI, el certificado de propiedad y de circulación, factura emitida por el taller del servicio. Estos documentos debe subirlos al programar la cita en línea.
- Verificar en el portal de la SAT que los datos del propietario estén actualizados.
- En el portal DECLARAGUATE, buscar el formulario SAT 8933, llenarlo y pagar Q60 del nuevo título y tarjeta de circulación.
- Al concluir la gestión con la DEIC, al día siguiente debe solicitar cita en la agencia virtual SAT, en el apartado de Generar citas, seleccionar la opción Reposiciones de Cambios y programar la cita.
- Al presentarse a la SAT debe llevar los documentos escaneados previamente.
Costos de la pintura
La pintura tipo "candy", de acabado especial, cuesta entre Q15 mil y Q20 mil en automóviles, y hasta Q24 mil en camionetas. Mientras que la pintura bicapa ronda entre Q7 mil y Q12 mil.