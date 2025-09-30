¿Pensando en cambiar el color de tu auto? Sigue estos consejos y evita multas

-

¿Quieres cambiar el color de tu vehículo? Descubre los requisitos, costos y pasos para modificarlo de manera legal.

LEE TAMBIÉN: Cuidados básicos para prevenir fallas y accidentes en tu tuctuc

Cambiar el color de un vehículo o la colocación de franjas u similares no solo es una decisión estética, también implica cumplir con trámites legales y una inversión económica que varía según el tipo de servicio.

El color de todo automóvil está registrado en la tarjeta de circulación, por lo que cualquier modificación debe reportarse a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); de lo contrario, el propietario podría enfrentar sanciones y problemas legales.

De acuerdo con la SAT, el proceso inicia en Declaraguate.com, donde se llena el formulario SAT-8933 y se paga la boleta SAT-2000 en bancos autorizados.

Quienes cambien el color de su vehículo sin cumplir con los trámites podrían enfrentar multas. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Posteriormente, el usuario debe agendar una "Cita Controlada" en la Agencia Virtual de la SAT y presentar tarjeta de circulación vigente, certificado de propiedad y la constancia de pago.

La tramitadora y contadora Judith Cano explicó que el trámite incluye un pago de Q60 por el nuevo título y tarjeta; además, programar una cita de expertaje en la Policía Nacional Civil (PNC), donde se verifican físicamente las nuevas características del vehículo. Los honorarios de tramitadores oscilan entre Q150 y Q300, dependiendo del acompañamiento solicitado.

En cuanto al proceso técnico, Danilo Alexander Itzep, mecánico y pintor automotriz, señaló que los costos para modificar la pintura automotriz varían según el tipo de acabado y el estado del vehículo.

Los costos por cambiar el color de un automóvil pueden variar dependiendo el modelo y tipo de pintura. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Paso a paso

Solicitar al taller de enderezado y pintura, que emita una factura describiendo el cambio realizado.

Ingresar al portal DEIC, apartado de Expertaje y solicitar una cita para llevar el vehículo a las sedes habilitadas. Hay sede en Ciudad Capital, Huehuetenango, Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Escanear los siguientes documentos y llevarlos en PDF para la cita: DPI, el certificado de propiedad y de circulación, factura emitida por el taller del servicio. Estos documentos debe subirlos al programar la cita en línea.

Verificar en el portal de la SAT que los datos del propietario estén actualizados.

En el portal DECLARAGUATE, buscar el formulario SAT 8933, llenarlo y pagar Q60 del nuevo título y tarjeta de circulación.

Al concluir la gestión con la DEIC, al día siguiente debe solicitar cita en la agencia virtual SAT, en el apartado de Generar citas, seleccionar la opción Reposiciones de Cambios y programar la cita.

Al presentarse a la SAT debe llevar los documentos escaneados previamente.

El cambio de color o implementación de franjas debe realizarse en talleres especializados. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Costos de la pintura

La pintura tipo "candy", de acabado especial, cuesta entre Q15 mil y Q20 mil en automóviles, y hasta Q24 mil en camionetas. Mientras que la pintura bicapa ronda entre Q7 mil y Q12 mil.