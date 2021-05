PNC advierte por estafas a través de llamadas y mensajes

La Policía Nacional Civil (PNC) advirtió por diversas formas de estafa a través de mensajes o llamadas.

Según las autoridades, los estafadores llaman a personas al azar, asegurando que ganaron premios o que son familiares que vienen del extranjero y que necesitan dinero para continuar el viaje, entre otros.

Estas son las formas de estafa por las que la PNC advirtió:

Que se ha ganado un premio en efectivo.

Que se ha ganado un picop último modelo.

Que familiares que viven en Estados Unidos enviaron una encomienda y deben pagar los impuestos.

Que a familiares que vienen de Estados Unidos, los tienen retenidos en la frontera de México y deben depositar una cuota de dinero para que los dejen pasar.

Que familiares en el extranjero les enviaron una remesa (dinero en efectivo, bienes, etc., o que los sorprendieron con droga en el aeropuerto), y que necesitan que se haga un depósito para que los dejen pasar.

PNC le alerta



NO SE DEJE ENGAÑAR POR ESTAFADORES QUE OFRECEN CARROS Y DINERO



Si recibe un mensaje o llamada donde dicen que:

1. Que se ha ganado un premio en efectivo.

2. Que se ha ganaron un pick up último modelo.



SOLO QUIEREN SACARLE DINEROhttps://t.co/INHLA4zyMz pic.twitter.com/wMgZtYrHUz — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 23, 2021

Al respecto, la Policía enfatiza que "todo es falso, no se deje engañar, solo quieren sacarle dinero".

Según indicaron, ya se identificó varios números de teléfono, algunos extranjeros y otros de Guatemala, desde donde se comunican los delincuentes.

Asimismo, la PNC tiene conocimiento de casos en los que contactan a las víctimas a través de Facebook, utilizando perfiles similares a los de familiares o conocidos de las víctimas.

"Les indican que para ganarse un premio o dejar libres a sus familiares por algún problema legal en la frontera o aeropuerto, deben depositar dinero en diferentes cuentas bancarias guatemaltecas en el sistema bancario nacional", añaden las fuerzas de seguridad.

En caso de ser contactado por estafadores, la institución policial insta a la ciudadanía a denunciar de inmediato.

"Si usted deposita, es una muestra de que tiene dinero y posteriormente a la estafa, le extorsionarán indicando que son sicarios de pandilla o sicarios de nacionalidad mexicana", agregó la PNC.