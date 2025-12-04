Intensifican seguridad por cercanía del pago del Aguinaldo

La Policía Nacional Civil (PNC) realiza operativos en cuatro departamentos por fiestas de fin de año.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que intensifica la presencia de sus agentes en cercanías de cajeros automáticos para estas fechas de fin de año.
Además, que lo hace en las inmediaciones de las agencias bancarias, cajas rurales y en lugares de mayor afluencia de personas.
Estas acciones son realizas en los departamentos de Sacatepéquez, Quiché, Jutiapa y Retalhuleu, señalaron las autoridades.
Esto se debe a los asaltos que se han realizado anteriormente en cercanías de estos lugares en las fechas de pago y más ahora que se acercan los pagos de aguinaldo a los empleados.
La PNC pone a disposición los números de emergencia 110 y 1561 para cualquier denuncia anónima.