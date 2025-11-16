PNC captura a cinco presuntos secuestradores y rescata a víctima en Retalhuleu

-

La Policía Nacional Civil reportó la captura de cinco hombres, quienes mantenían retenida en contra de su voluntad a una mujer.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cinco hombres, acusados de secuestro.

De acuerdo con la PNC, luego de recibir una denuncia ciudadana, intervinieron en el rescate de una mujer de 35 años, quien era retenida en contra de su voluntad por los capturados.

La mujer estaba en una vivienda en la zona 1 de Retalhuleu y fue rescatada sana y salva.

Urgente

Supuestos secuestradores detenidos



En seguimiento a denuncia ciudadana, en rápida acción por policías de la comisaría de Retalhuleu, capturan a cinco presuntos secuestradores que tenían retenida a una mujer de 35 años. Se les localiza teléfonos, dinero y droga pic.twitter.com/gB0GQib9eS — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 16, 2025

En el lugar, la PNC localizó celulares, dinero y droga.

Además, reportaron que en esa misma vivienda, en diciembre de 2023, localizaron el cuerpo de un hombre y capturaron a tres más por ese hecho.