Captura a tres presuntos extorsionistas del Barrio 18 durante operativo en Palencia

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Los tres hombres fueron detenidos en flagrancia por las fuerzas de seguridad.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres presuntos extorsionistas señalados de integrar la organización terrorista Barrio 18, durante un operativo desarrollado en el municipio de Palencia, Guatemala.

Según el reporte oficial, las detenciones fueron realizadas en el cantón Agua Tibia por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) y de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC).

El operativo se dio como parte de un seguimiento a una denuncia ciudadana relacionada con un caso de extorsión.

Los capturados fueron identificados como Miguel "N", de 26 años; Alberto "N", de 22; y Ronald "N", de 22.

Tres presuntos extorsionistas del barrio 18 son capturados en Palencia



En el cantón Agua Tibia, Palencia, en un operativo táctico antiextorsión de investigadores de la #DIPANDA-SGIC en seguimiento a una denuncia ciudadana pic.twitter.com/FLGo6nIruk — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 31, 2026

De acuerdo con las autoridades, los tres fueron sorprendidos cuando se movilizaban en un mototaxi para recoger un paquete que simulaba contener el dinero exigido a una víctima.

La investigación estableció que los presuntos extorsionistas reclamaban el pago de Q 3,250.00, cantidad que correspondía a dos semanas de cobros atrasados.

Tras una negociación entre los investigadores y los implicados, se acordó que la entrega del dinero se efectuaría este día, lo que permitió a las fuerzas de seguridad montar un operativo táctico para capturarlos en flagrancia.

La PNC detalló que agentes de la DIPANDA instalaron un dispositivo estratégico en el área, logrando la aprehensión de los sospechosos cuando intentaban recoger el supuesto pago de la extorsión.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el paquete utilizado para simular el dinero exigido, tres teléfonos celulares y consignaron un mototaxi con placas M-293JPV, vehículo en el que se transportaban los detenidos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que enfrenten el proceso judicial correspondiente.