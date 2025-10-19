PNC despliega fuerzas de élite para recaptura de reos fugados de Fraijanes II

Los altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) han instruido el despliegue de un contingente especializado con el objetivo de recapturar a 17 miembros de la estructura criminal Barrio 18, quienes se evadieron del Centro de Detención Preventiva Fraijanes II.

La directriz fue emitida directamente por el director general de la PNC David Estuardo Boteo, en coordinación con el subdirector General de Operaciones Esvin Quiché y el comisario Carlos Fernando, jefe de la División de Fuerzas Especiales (FEP).

Durante un acto se impartieron instrucciones a más de noventa elementos del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL), unidad de élite de la institución.

El director de la PNC envió un mensaje a los agentes de la PNC que buscarán a los reos fugados. (Foto: PNC / Soy502)

La operación de carácter nacional y concentrará sus esfuerzos en cinco departamentos: Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, El Progreso y Petén.

La fuga de 20 reos de alta peligrosidad del penal Fraijanes II ha puesto en alerta al sistema de seguridad nacional y generando una respuesta por parte de la PNC.

La recaptura de estos individuos, considerados de alta peligrosidad, se ha convertido en una prioridad para las autoridades.

Los elementos de la PNC serán enviados a cinco departamentos del país. (Foto: PNC / Soy502)