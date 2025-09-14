Destruyen 12 mil matas de marihuana valoradas en Q4.5 millones

Agentes de la PNC erradicaron las matas de marihuana en Totonicapán, el cultivo esta valorado en Q4.5 millones.
Las autoridades erradicaron 12 mil matas de marihuana en un operativo realizado en el caserío Jutacaj, aldea Xequemeyá, en el municipio de Momostenango, en Totonicapán.
Según la PNC, las plantas fueron localizadas en dos parcelas: 4 mil estaban listas para ser cosechadas, mientras que 8 mil aún se encontraban en etapa de crecimiento.
Una vez incautadas, las plantas fueron incineradas en el mismo lugar para evitar que llegaran a manos equivocadas. El valor estimado de la droga destruida es de Q4.5 millones.
La incautación
El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, calificó la acción como "otro golpe al narcotráfico" y destacó que con esta incautación, aproximadamente 3 millones de "porros" ya no llegarán a los jóvenes guatemaltecos.
"Este es un paso más en la lucha contra el narcotráfico, protegiendo el futuro de nuestra juventud", afirmó Jiménez.