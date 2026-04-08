Disturbios en Antigua: PNC revela video de resguardo a jueza en hotel tras elección

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El procedimiento se llevó a cabo en medio de las manifestaciones en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos.

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La Policía Nacional Civil (PNC) brindó acompañamiento y protección a una jueza que ejecutó un recurso de exhibición personal a favor de varias personas en un hotel de la Antigua Guatemala.

En dicho recinto se desarrollaban actividades vinculadas al proceso de elección de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y fuera de este se registraba una manifestación estudiantil.

De acuerdo con la información oficial, los agentes ingresaron al recinto conforme a la ley para resguardar la integridad de la jueza y de su personal durante la diligencia constitucional.

La Policía acompaño a jueza que ejecutó un recurso de exhibición personal en la Antigua Guatemala.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/tHs3TfnDuu — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 8, 2026

La acción se llevó a cabo en un contexto de tensión, debido a la presencia de grupos de personas ajenas al procedimiento que se encontraban en el lugar.

La PNC informó que, ante el riesgo de incidentes, se procedió a identificar y perfilar a varias personas que aparentemente intentaban interferir o impedir que la jueza desarrollara la exhibición personal.

Según el reporte policial, estas acciones tuvieron como objetivo prevenir daños dentro del inmueble y garantizar el cumplimiento de la diligencia judicial.

Este operativo se produce en medio de las protestas y denuncias que distintos sectores han impulsado en rechazo a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

El proceso de elección de rector de la única universidad pública del país ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad y ha derivado en movilizaciones en distintos puntos del país, incluida la Antigua Guatemala.