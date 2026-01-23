"Es un ataque mediático": PNC responde a acusaciones de "El Soberbio"

-

Ante los señalamientos vertidos por el pandillero "El Soberbio", la PNC aseguró que se trata de un ataque mediático.

En la audiencia de primera declaración, Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio", aseguró que logró fugarse de la cárcel de Fraijanes II, con la ayuda de las máximas autoridades del Gobierno. Mencionó al presidente, al exministro de Gobernación, al exdirector del Sistema Penitenciario y resaltó al director de la PNC, David Boteo.

Ante esto, la PNC emitió un comunicado para desmentir los señalamientos y asegurar que se trata de un ataque mediático.

"Este tipo de desinformación no es casual. Es un patrón recurrente de guerra psicológica y mediática, activado por los mareros cuando el control territorial, penitenciario o financiero de estas organizaciones se ve comprometido", se lee en el documento.

Posteriormente, la PNC indica que "cuando las organizaciones criminales se ven acorraladas por requisas constantes, operativos sostenidos y una política institucional no permisiva, sus líderes recurren a campañas de descrédito con el objetivo de debilitar el mando policial y forzar la remoción de autoridades incómodas para sus intereses".

Además, señala que no negocian con criminales.

"Las declaraciones atribuidas al privado de libertad conocido como "El Soberbio" son interpretadas como un intento desesperado por recuperar el control perdido en centros penitenciarios como Fraijanes II, donde las acciones de control, requisa y disciplina institucional han sido reforzadas", manifesta el comunicado.

También recuerda que se han intensificado los ataques en contra de la PNC como represalia al trabajo de la Policía. "Nos incriminan porque no nos prestamos a ningún acto de corrupción", dijo el director Boteo en el comunicado.

"Me mantengo firme en la lucha contra el crimen, dejando claro que la Policía Nacional Civil no retrocederá ante presiones, incriminaciones ni campañas de desinformación. Por el contrario, esta provocación criminal refuerza la determinación institucional de mantener e intensificar los operativos y requisas en curso", se lee en una segunda parte.

Agrega que con inteligencia policial e investigación criminal sustentarán con pruebas objetivas la falsedad de las acusaciones.

"Debe señalarse que un delincuente condenado, consciente de que jamás recuperará su libertad, no tiene nada que perder y recurre a la difamación para intentar desacreditar a quienes lo capturaron una o varias veces. El Ministerio Público se encuentra a cargo de la investigación correspondiente, y se espera que los resultados de la misma desvirtúen plenamente esta narrativa conspirativa, diseñada por criminales catalogados como terroristas para generar desestabilización y desinformación", finaliza el comunicado.

Así fue la fuga

Según la declaración de "El Soberbio", el Barrio 18 pagó dinero para salir libres, y el acuerdo habría sido con anteriores autoridades.

En la declaración emitida, aseguró que salieron de Fraijanes II vestidos de policías y con el apoyo de patrullas.

"El Soberbio" declaró en audiencia por la fuga de Fraijanes II.



"En una requisa es que nosotros salimos vestidos de policías, todos. El director de la Policía fue el que nos envió los trajes, nos mandó las patrullas en las que salimos y así fue como nosotros nos fuimos va, eso es mas que todo. El Gobierno fue el que nos dio la oportunidad de salir para que todo estuviera tranquilo", dijo el pandillero.

Insistió en que el Gobierno sabía de la fuga y que también dieron "verdecitos" para la fuga. Cuando le consultaron la fecha de la fuga o requisa, aseguró que no recordaba.

"Exactamente, la fecha no te la puedo dar porque no me recuerdo, pero si fue en una requisa salimos vestidos de policías, coordinado por el director Boteo", insistió.

También dijo que todo fue coordinado por la PNC y que el SP no tuvo mayor conocimiento, solo la visita que hizo el exdirector.

Agregó, que todos (los 20) salieron juntos vestidos de policías en patrullas y que pagaron por ello. Aunque no precisó el monto.

"Lo que te puedo decir es que dimos el efectivo y después fue la requisa en donde salimos vestidos de policías", detalló.