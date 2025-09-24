PNC muere tras intercambio de disparos en una persecución

-

Uno de los supuestos criminales también resultó herido de gravedad.

El agente investigador de la Policía Nacional Civil (PNC), Cleofas Valery Ortega Guzmán, falleció luego de ser trasladado gravemente herido a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Esto después de ser atacado por presuntos sicarios durante una persecución en la 24 calle de la avenida Elena, ubicada en la zona 1 capitalina.

Policía Nacional Civil lamenta el trágico fallecimiento del agente de PNC, investigador, Cleofas Valery Ortega Guzmán, fallecido en cumplimiento del deber. Nos solidarizamos con su familia, pedimos a Dios fortaleza y resignación. pic.twitter.com/Iyy2T87NtK — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 24, 2025

Durante el operativo resultó herido uno de los presuntos criminales, quien fue trasladado al mismo centro asistencial, en donde se informó que se encuentra en sala de operaciones.

Mientras que, se detuvieron a tres hombres, entre ellos un menor de edad, estos se encontraban detenidos bajo un fuerte despliegue policial.

Entre los detenidos se encuentra un menor de edad. (Foto: PNC)

Operativo en Barrio "El Gallito"

Posterior a los hechos anteriores, se coordinó un operativo en el Barrio "El Gallito", el cual se mantiene en desarrollo, pero ya se reportaron algunas capturas.

En las imágenes se logra observar cuatro hombres que fueron detenidos por las fuerzas policiales de la PNC. De momento, aún no han sido identificados.

Las primeras detenciones de estos operativos en el Barrio "El Gallito" fueron cuatro hombres. (Foto: Óscar Rivas/colaborador)

Asimismo, se les incautaron armas de fuego de alto calibre y cargadores de las mismas.

A estas personas se les incautó armas de fuego y cargadores de las mismas. (Foto: Óscar Rivas/colaborador)

Con información de Eunise Valdez / colaboradora.