Recuperan vehículo que fue robado en zona 1 y capturan a cinco presuntos robacarros

-

La recuperación del automóvil y la captura de los presuntos responsables se realizó en menos de 24 horas, indicaron las autoridades.

OTRAS NOTICIAS: Intensifican seguridad por cercanía del pago del Aguinaldo

La Policía Nacional Civil (PNC) recuperó un automóvil que había sido robado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala y capturó a cinco presuntos integrantes de una banda que se dedica al robo de vehículos.

El automóvil recuperado es un Honda Civic de color gris oscuro policromado con placas de circulación P-939FYK, el cual fue robado al propietario bajo amenazas de muerte con un arma de fuego, señaló la PNC.

(Foto: PNC)

Esta acción policial se ejecutó por medio de la comisaría 12 en un operativo realizado en la colonia Pinares del Norte, en la zona 18 capitalina, horas después del asalto.

Durante las diligencias fueron detenidos los presuntos robacarros que fueron identificados como: Diego "N", de 24 años; Mynor "N", de 23; José "N", de 22; Luis "N", de 38; y Ana "N", de 24.

(Foto: PNC)

Custodiados

Tres de ellos iban a bordo de otro automóvil, siendo este un Honda Fit Sport, color blanco, con placas P-753JMG, utilizado para cometer el robo y con el cual custodiaban a los otros que iban en el carro robado, agregó la PNC.

(Foto: PNC)

Además, se les decomisaron seis celulares que serán sometidos a análisis para fortalecer la investigación, así como una pistola Daewoo robada el 9 de mayo de 2019.

(Foto: PNC)

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar si los capturados están vinculados con otros casos de robo de vehículos en la ciudad.