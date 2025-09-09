¡Detectan anomalías! PNC anula adjudicación para comprar mil patrullas

-

La decisión se tomó luego de que se presentara una inconformidad a la adjudicación del evento.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la Junta de Licitación, que evaluó el evento de "Adquisición de vehículo tipo pick-up radiopatrulla para uso de la PNC", identificó inconsistencias sustantivas en la oferta previamente adjudicada y revocó dicha resolución.

La institución explicó lo anterior mediante un comunicado de prensa en el cual señaló que la decisión se tomó "en estricto cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública: transparencia, probidad, objetividad y uso adecuado del recurso público".

Reiteró que "cada decisión adoptada se enmarca en una planificación estratégica para la modernización institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas, con el fin último de brindar a la ciudadanía una respuesta policial más eficiente y cercana".

La PNC decidió revocar la adjudicación del evento. (Foto: Archivo / Soy502)

Soy502 buscó en el portal Guatecompras el referido evento y constató que su Número de Operación Guatecompras (NOG) es el 25680064, además, la fecha del último cambio de estatus fue el 8 de septiembre a las 15:54 horas.

Según el acta 120-2025 subida en el evento el 2 de septiembre último, la Junta de Licitación adjudicó la oferta presentada por Changhe Motors, Sociedad Anónima por un monto de Q365 millones "en virtud de haber cumplido con lo requerido dentro de las bases de licitación".

Sin embargo, dentro del plazo para el planteamiento de inconformidades, el 5 de septiembre pasado se presentó una queja identificada con el número A4295641, relacionado con la adjudicación descrita.

"Luego del análisis y revisión correspondiente, esta Junta de Licitación resolvió rechazarla por improcedente", pero posteriormente se consideró necesario llevar a cabo "una reevaluación de la oferta restante, verificando de forma detallada los requisitos considerados como fundamentales", se lee en la inconformidad.

El acta señala que "el análisis se determinó la existencia de una inconsistencia en el Requisito 6: Constancia RGAE, el cual establece que debe consignarse el número de constancia. En la oferta se consignó el número 2025122021; sin embargo, al verificar el documento físico presentado, este corresponde al número 2025125396. Tal inconsistencia se considera insubsanable, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado".

Debido a esta razón, la Junta de Licitación, rechazó la oferta presentada "por no cumplir con los requisitos considerados como fundamentales ni con las formalidades exigidas" y en consecuencia, se modificó la decisión original y se declaró la "no adjudicación".

