Taiwán dona 252 motos a Guatemala para la Policía Nacional Civil

El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación agradecieron la donación a la embajadora de Taiwán en Guatemala.
El Gobierno de Taiwán, mediante su embajada acreditada en el país, entregó una donación de 252 motocicletas, las cuales serán utilizadas por el Ministerio de Gobernación para llevar a cabo labores de seguridad ciudadana.
Vivia Chang, embajadora de Taiwán, fue la encargada de hacer la entrega simbólica de las llaves de las motocicletas al presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en un acto protocolario.
"El pasado viernes tuvimos la oportunidad de presenciar la entrega de 30 picops y 15 camiones al Ministerio de Desarrollo Social en apoyo al Programa Mano a Mano. Hoy volvemos a encontrarnos y se reafirma no solo la sólida amistad entre Guatemala y Taiwán, sino también el compromiso compartido de trabajar por la seguridad y bienestar de nuestros pueblos", afirmó la embajadora.
El ministro de Gobernación agradeció la donación y afirmó que "la entrega de estas 252 motocicletas representa mucho más que un acto protocolario", pues significa "dotar a la Policía Nacional Civil (PNC) de las herramientas necesarias para cumplir con su deber de proteger y servir".
El mandatario reafirmó el agradecimiento y agregó que la "donación de equipo para la PNC es un ejemplo concreto en el que se refleja la amistad entre ambas naciones" y que han sido otorgadas de acuerdo a las autoridades del Gobierno.
"El equipo será usado en el marco de la estrategia de seguridad democrática. Estas motos ayudarán a proteger a la gente y no agredirla, a cumplir y hacer cumplir con nuestra Constitución y no a quebrantarla", afirmó el Arévalo.
El ministro de Gobernación instó a los agentes de la PNC a cuidar el equipo y reveló que recientemente han invertido en la construcción de talleres para el mantenimiento de vehículos de cuatro ruedas y de motocicletas.
"Pero también es importante que ustedes que harán uso de estas motocicletas sean responsables en el uso de las mismas", puntualizó Jiménez.