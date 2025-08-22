Taiwán dona más de 50 vehículos a Guatemala

-

El programa "Mano a Mano" se ha fortalecido con el apoyo de la República de China, Taiwán.

Guatemala recibió una donación de 15 camiones y 30 vehículos tipo picop, de Taiwán, como parte del apoyo al programa Mano a Mano, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, participó en la entrega de los vehículos que apoyarán el traslado de personal y equipo.

"La República de China (Taiwán) se enorgullece de hacer entrega de 15 camiones de 18 toneladas y 30 pickup para fortalecer las capacidades del ministerio de Desarrollo y su proyecto Mano a Mano, aseguró la embajadora de Taiwán, Vivia Chang.

Programa Mano a Mano

La iniciativa Mano a Mano se centra en el fortalecimiento de siete áreas de trabajo con el fin de enfocarse en los derechos humanos.

Entre ellos, el mejoramiento de la infraestructura del hogar, protección social, educación, salud, agricultura y activación económica en distintos sectores del país.