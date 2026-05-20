Casco por multa: Tránsito de PNC rebajará sanciones a motoristas, pero ¿funcionará?

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La iniciativa de mostrar casco para aplicar a un descuento en multas, según la PNC, tiene como objetivo salvar vidas. Pero, no hay forma de garantizar que los motoristas sí utilicen el casco comprado.

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Más de 60 mil multas de tránsito han sido impuestas en Guatemala en lo que va de 2026, y más de la mitad corresponde a motoristas.

Ante esta situación, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) anunció en el Congreso una jornada especial que permitirá a los conductores obtener un descuento del 90% en sanciones relacionadas exclusivamente con la falta de casco.

Carlos Fuentes, jefe del Departamento de Tránsito de la PNC, explicó que de las más de 64 mil sanciones colocadas este año, unas 32 mil fueron a motociclistas y, de estas, alrededor de 15 mil corresponden específicamente a la falta de casco.

“ A nivel mundial fallecen un millón doscientos mil personas a consecuencia de accidentes de tránsito, ” Carlos Fuentes , Jefe Departamento de Tránsito PNC

Descuento de multa

Según detalló, la jornada iniciará el sábado 23 de mayo, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las instalaciones centrales del Departamento de Tránsito ubicadas en la 3a. avenida 6-44 de la zona 1 capitalina.

Las autoridades indicaron que la campaña se trasladará a otros departamentos del país y adelantaron que el calendario completo de las jornadas departamentales será publicado durante la tarde de este miércoles en las redes sociales oficiales del Departamento de Tránsito de la PNC.

David González Mayen jefe del departamento jurídico de la institución: pic.twitter.com/oQbLhgxX1T — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 20, 2026

Multa solo por casco

Las autoridades indicaron que el beneficio estará vigente hasta el 30 de julio y aplicará únicamente para multas realizadas por el Departamento de Tránsito por no portar casco. El descuento no cubrirá otras infracciones, como conducir sin licencia o utilizar sonidos estridentes.

Fuentes indicó que actualmente la multa por no portar casco tiene un monto de Q500 y el reglamento de tránsito faculta al Departamento para aplicar rebajas de hasta el 90% en las sanciones.

El Departamento de Tránsito de la PNC anunció una jornada especial que permitirá a los motoristas obtener un descuento del 90% en sanciones relacionadas exclusivamente con la falta de casco.#Congreso pic.twitter.com/rufEUwnprz — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 20, 2026

Además, aclaró que el beneficio podrá utilizarse incluso si la persona acumula varias multas por la misma falta.

Para verificar si el motorista presenta alguna multa puede ingresar al sitio web de la PNC de tránsito para consultar su estado.

Aproximadamente 15 mil multas corresponden a motoristas que no portaban casco. (Imagen: captura de pantalla)

¿Funcionará la medida?

Al ser consultado sobre la efectividad de la medida para garantizar el uso correcto del casco y evitar que la presentación de facturas sea utilizada solo para obtener el descuento en multas, Fuentes señaló que la institución mantiene monitoreos constantes en rutas nacionales y centroamericanas, además de impulsar una cultura de prevención entre los motoristas.

"Nosotros en las rutas nacionales y centroamericanas estamos aplicando la ley reglamento de tránsito y 15 mil personas han sido sancionadas por no portar casco", indicó.

Tránsito PNC asegura que la campaña busca reducir accidentes y salvar vidas. (Foto: Tránsito PNC)

Según indicó, el objetivo principal de la campaña es reducir la cantidad de fallecidos en motocicleta, tomando en cuenta más del 50% de víctimas mortales por hechos de tránsito corresponde a personas que viajaban en moto.

"Lo que queremos en este caso es salvar más vidas, el 53% de fallecidos el año pasado y ahorita que vamos hasta mayo es a bordo de motocicletas las personas que han fallecido y prácticamente lo que queremos es generar esa cultura de portar el casco", agregó.

El jefe policial también aclaró que, aunque actualmente no existe un mecanismo específico para supervisar permanentemente que los conductores continúen utilizando el casco tras recibir el beneficio, los operativos y controles de tránsito continuarán en diferentes carreteras del país.

También afirmó que las personas que vuelvan a cometer la misma infracción después de recibir el beneficio ya no podrán optar nuevamente a la exoneración.

Casco certificado

Para acceder al descuento, los motoristas deberán presentar un casco certificado junto con la factura de compra a su nombre.

La documentación será verificada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mediante códigos QR y registros internos para evitar irregularidades o reutilización de facturas.

Además, los conductores también deberán participar en una capacitación de aproximadamente 10 minutos sobre seguridad vial y responder un breve cuestionario relacionado con el uso del casco y prevención de accidentes.

Se impartirá una capacitación breve sobre seguridad vial a quienes soliciten el descuento. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Creemos que la sanción se viene a mermar un poquito el tema de los accidentes de tránsito, pero también tenemos que reeducar a los pilotos y en este caso, dentro de la semana de la seguridad vial tenemos contemplada ya la actividad de un descuento del 90% de la multa al motorista que lleve sus cascos con su respectiva factura. El casco prácticamente tiene que ser certificado, porque hay unos que con una caída, en lugar de salvarle la vida, lesiona más a la persona", explicó.

Cultura de prevención

Las autoridades explicaron que la intención principal de la campaña no es únicamente reducir el monto de las multas, sino fomentar una cultura de prevención y salvar vidas.

Datos compartidos indicaron que el 53% de las muertes por accidentes de tránsito involucran a personas que se movilizan en motocicleta.

El asesor jurídico del Departamento de Tránsito, Aníbal Prado Solís, indicó que la prioridad es promover la educación vial y generar conciencia sobre la importancia del casco certificado, pues muchos modelos sin certificación no brindan protección adecuada durante un accidente.

Cultura de prevención con el uso correcto del casco.

Asesor Jurídico Aníbal Prado Solís pic.twitter.com/w9IxSQbLGo — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 20, 2026

Por su parte, David González Mayén, jefe jurídico de la institución, afirmó que la campaña fue respaldada tras un análisis administrativo y legal que permitió establecer el mecanismo de exoneración y control de las multas.

La campaña busca reducir accidentes y salvar vidas a través del uso correcto del casco. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La medida fue presentada este miércoles 20 de mayo en una citación con el diputado Cristian Álvarez, jefe de la bancada CREO, en el marco de la Semana de la Seguridad Vial que busca incentivar el uso del casco entre los motociclistas, quienes se encuentran entre las principales víctimas de accidentes de tránsito en el país.