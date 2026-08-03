Volcán de Fuego: columnas de gas y ceniza alcanzan los 5 mil metros

El volcán de Fuego ha tenido un aumento de actividad durante las últimas horas, por lo que se registra dispersión de ceniza.
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Durante este lunes 3 de agosto, se reportaron constantes erupciones del volcán de Fuego, por lo que las autoridades se mantienen en alerta y han brindado recomendaciones debido a la dispersión de ceniza.
Según indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán produce emisión de columnas de gas y ceniza a alturas de hasta 5 mil metros sobre el nivel del mar, las cuales se han podido observar a 60 kilómetros en dirección al Oeste, sobre el espacio aéreo de Chimaltenango y Suchitepéquez.
La ceniza también podría alcanzar distancias de hasta 100 kilómetros por lo que podría observarse sobre el departamento de Retalhuleu. Cabe resaltar que esta actividad persistirá por las próximas 24 horas.
Recomendaciones ante la caída de ceniza
El Insivumeh recomienda cubrir los depósitos de agua y alimentos, así como utilizar mascarilla si se registra ceniza en las comunidades para resguardar la salud respiratoria.
Recuerda estar informado a través de fuentes oficiales, preparar la mochila de las 72 horas y evacuar si es necesario.