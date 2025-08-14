Humberto Porta Mencos reafirma presencia en Chiquimula

-

Considerado uno de los más grandes escritores de comienzos del siglo XX, Humberto Porta Mencos destacó con los versos que plasmó en distintas obras que dejó como legado y orgullo para la Perla de Oriente.

Este referente de la cultura y las letras guatemaltecas nació en Chiquimula el 14 de julio de 1901, en el seno de la familia de Alfredo Porta y de Raquel Mencos.

Según el historiador Víctor Hugo Lobos, de la Unidad de Promoción Cultural, adscrito al Centro Universitario de Oriente, al igual que otros ilustres autores, Mencos es un verdadero ícono de la cultura y las letras.

Humberto Porta Mencos comenzó su vida literaria desde muy joven, cuando estudió en el Instituto Normal para Varones de Oriente (INVO). (Foto: Archivo)

En 1928 publicó su obra Parnaso guatemalteco, una recopilación y clasificación de poemas, considerada una de las más completas y sobresalientes en su género, característico de la poesía nacional.

Años más tarde, llegó su libro Poesías escogidas, publicado por la casa editorial Maucci, de Barcelona, y prologado por el escritor español José Brisa.

Como un homenaje al escritor y poeta, se construyó un monumento en el parque 20 de Octubre. (Foto: Nehemías Gutiérrez)

En 1944, dio vida a La eterna tragedia, composición que le permitió consagrarse como uno de los literarios más destacados de América, y en la cual reunió un total de 4 mil versos octosílabos. Su última obra fue publicada en 1961, bajo el título de 100 poemas.

Porta también escribió en periódicos y revistas del país, como periodista y tras una larga vida dedicada a las letras, falleció el 16 de marzo de 1968, en la capital.