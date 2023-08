El polémico "último deseo" de una mujer tras recibir delicado diagnóstico

-

El hombre hizo público el insólito caso que vive con su esposa enferma en una red social, y rápidamente se hizo viral.

Tras encontrarse en un dilema y no saber qué hacer, un hombre decidió hacer público un insólito caso que vive con su esposa luego de que ella fuera diagnosticada con una enfermedad terminal.

A través de la plataforma Reddit, el sujeto reveló que su pareja sentimental por varios años le hizo una inusual petición como su último deseo antes de morir: permiso para tener relaciones íntimas con su exnovio "una vez más".

La historia se hizo viral rápidamente, ya que generó todo un debate entre internautas. El hombre explicó que su esposa le confesó que consideraba a su ex como "su amante más compatible y satisfactorio" físicamente, algo que lo hizo sentirse traicionado.

La mujer hizo sentir traicionado a su esposo con su petición. (Foto: Semana)

"Ella me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones con un exnovio suyo. Claro que me quedé impactado", escribió el sujeto que decidió no publicar su nombre en el sitio.

La pareja lleva felizmente casada una década, y el diagnóstico dado a la mujer dejó destrozados a ambos. Sin embargo, el hombre confiesa que la petición que escuchó lo dejó devastado.

La publicación ha generado todo tipo de comentarios entre usuarios. Están quienes demuestran empatía y piden al hombre cumplir el deseo de su amada, pero otros aseguran que no hay excusa para que ella haga daño a quien la ha amado incondicionalmente los últimos diez años.

"Si esto es una historia real, bueno, entonces, solo empaca sus cosas y déjala vivir con su ex por el resto de su tiempo", expresó un usuario, cuyo comentario también recibió interacción de varios.

La historia se ha viralizado en distintos portales como un testimonio conmovedor, y a la vez ha sido tema de conversación sobre los principios éticos que surgen en las relaciones humanas.

*Con información de Infobae