Policía disparó 7 veces a un perro y ahora está bajo investigación

Un policía de Miami Dade disparó 7 veces a un perro de 8 meses, todo quedó grabado en video, el agente está siendo investigado.

La cámara de seguridad del hogar de los dueños del animal captó el momento en el que el elemento disparó su arma contra un perro raza American Bully. El evento ocurrió el 12 de enero a las 7 de la noche.

Todo inició cuando la policía acudió a un barrio del área luego de recibir una llamada informando que había perros ladrando continuamente.

En el clip se ve cuando el agente ingresa a la propiedad y es recibido por el ejemplar gris de 8 meses y un caniche de color blanco.

Momento en el que el agente ingresa a la casa y los perros se le acercan. (Foto: Captura de pantalla)

Ambos animales se acercan a olerlo y le mueven la cola, al mismo tiempo le ladran con curiosidad. Luego de esto el American Bully sale y corre hacia las patrullas que están estacionadas afuera para olfatearlas.

"Señora, amarre a su perro", se escucha al policía decir mientras apunta con la pistola al animal, mostrándose un poco asustado.

Al ver que el perro corrió hacia la calle lo siguió y trató de acercarse al agente cuando él le disparó de frente. El caniche que iba atrás corrió de regreso a su casa.

"Este incidente no debería haber sucedido si el oficial hubiera estado entrenado apropiadamente (...) El cachorro de 8 meses llamado Alpha no se mostró agresivo y no merecía morir así", escribió en un grupo la asociación Miami Coalition Against Breed Specific Legislation.

El abogado de la familia especificó que "ningún policía debe usar fuerza letal al menos que sea absolutamente necesario".

El departamento de policía de Miami-Dade abrió una investigación interna sobre el incidente.

En redes sociales hay un fuerte debate entre quienes defienden al agente y quienes están del lado de la familia. Muchos aseguran que esta raza es letal y que la culpa fue de los dueños por dejar salir a los animales al patio sin supervisión.

EL SUCESO QUEDÓ GRABADO EN VIDEO: