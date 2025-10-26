Versión Impresa
Agente de la PNC fallece tras caerle un árbol encima mientras patrullaba

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de octubre de 2025, 07:41
El agente Alfonso patrullaba mientras se dio el accidente. (Foto: Redes sociales)

Dos agentes de la PNC presentaron graves heridas tras caerles un árbol.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), identificados como Alfonso Pérez García y Maynor Ariel Tello Hernández, se encontraban patrullando  en Km. 292 ruta a Raxruhá, cuando un árbol se desprendió del suelo impactando contra ellos.

Ambos fueron socorridos por la PNC y vecinos del lugar, trasladándolos al centro de salud tras presentar graves heridas.

Sin embargo, Alfonso Pérez García falleció a su ingreso.

El otro agente se mantiene en atención médica. 

