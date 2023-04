Agente de policía intenta detener a un automóvil autónomo

Recientemente, se ha hecho viral en redes sociales un video donde los pasajeros del automóvil entre risas, tratan de decirle al oficial de policía que no pueden mover el vehículo ya que es autónomo.

En los últimos años, alrededor del mundo se ha incrementado la popularidad de los autos autónomos. Sin embargo, aún tienen un camino por recorrer antes de cumplir en su totalidad en un futuro donde ya no sea necesario un conductor al volante.

Aunque muchas personas consideran que esto podría ser un alivio, en esta ocasión, un vehículo autónomo se ha vuelto tendencia en redes sociales al encontrarse involucrado en un incidente.

Todo comienza cuando un policía en Estados Unidos, le hizo señas a un automóvil para que frenara y se detuviera a un lado de la calle, sin darse cuenta de que el vehículo no tenía conductor.

El oficial hizo un movimiento con las manos indicándole al auto que se orillara, pero el Jaguar-IPace, al parecer no entendía a ciencia cierta la orden y no pudo hacer caso de la instrucción dada por la autoridad.

En el video que se publicó recientemente, se puede ver a los pasajeros del automóvil riendo tras la situación en que se ven involucrados pero no pueden intervenir en el momento.

"Perdón, pero no podemos movernos, lo siento señor", se escucha decir al pasajero que está grabando la situación, ante la persistencia del oficial "No hay nadie en el asiento de conductor", comenta.