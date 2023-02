Sigue la búsqueda de los restos de Abby Choi en un basurero

Las autoridades siguen en la búsqueda de varias partes del cuerpo de Abby Choi, descuartizada por su exesposo.

La policía de Hong Kong reanudará la búsqueda de las partes del cuerpo de la modelo Abby Choi Tin-fung que aún están desaparecidas el miércoles, mientras que los oficiales dicen que necesitarán dos días más para examinar un vertedero del tamaño de una cancha de fútbol con la ayuda de excavadoras y bulldozers.

Más de 100 policías allanaron el vertedero en Ta Kwu Ling el martes en busca de los restos de Abby Choi.

Al mismo tiempo, su familia y amigos se reunieron frente al apartamento del pueblo donde la policía sospecha que fue descuartizada para presentar sus respetos y pedir que se "haga justicia".

El grupo hizo una fila frente a la casa donde se encontraron partes del cadáver de la socialité en Lung Mei Tsuen de Tai Po para quemar incienso y desear que su alma encuentre la paz, de acuerdo con las costumbres taoístas.

Four former family members of a Hong Kong socialite, whose partial remains were found in a village house, were remanded in custody without bail. pic.twitter.com/8GK72vJu2d — South China Morning Post (@SCMPNews) February 27, 2023

La policía dijo que se esperaba que la operación de búsqueda durara hasta el jueves, ya que el área seleccionada tenía aproximadamente el tamaño de una cancha de fútbol y cinco metros de profundidad.

Los dolientes que se reunieron para el ritual del mediodía del martes incluyeron a la pareja de Choi cuando murió, Chris Tam, sus padres y la familia de Tam, así como amigos. El grupo estuvo acompañado por sacerdotes taoístas.

El esposo de Abby Choi presentó su ofrenda frente al apartamento en el que se hallaron los restos de la modelo. (Foto: South China Morning Post)

La Policía todavía está a la caza de partes del cuerpo que faltan y más pruebas.

El superintendente Alan Chung Nga-lun de la unidad regional contra el crimen de Kowloon West de la fuerza dijo que las imágenes de seguridad sugerían que alguien había tirado evidencia el miércoles anterior en un punto de recolección de basura, incluidas partes del cuerpo, ropa, teléfonos y armas homicidas.