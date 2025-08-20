¡Enfrentarán juicio! Los agentes de la PNC acusados de robar a jugador de Municipal

-

Casi un año después de haber sido víctima de un delito, que habría sido cometido por dos policías, el futbolista conocido como "Chava" Estrada habló sobre el avance del caso.

Carlos Salvador "Chava" Estrada, jugador recién fichado del Municipal, regresó a su tierra natal, San Marcos, y no a disputar un partido, sino a solventar una audiencia judicial por un caso en el que figura como agraviado, tras haber sido despojado de varias de sus pertenencias.

Carlos, "Chava", Estrada acudió a la audiencia de etapa intermedia por un caso que se inició hace casi un año. (Foto: Cortesía/Whitmer Barrera)

Los acusados son dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes ahora enfrentarán juicio por los delitos de hurto agravado y abuso de autoridad, por un hecho que ocurrió en septiembre de 2024. El caso se ventiló en el Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento marquense.

Ahí, el Ministerio Público (MP) señaló a los agentes de Billy Fernando Fuentes Orozco, de 23 años, y Juan Antonio Gamas Flores, de 31, de ser los presuntos responsables de abrir una camioneta propiedad del futbolista y extraer dinero en efectivo, un celular y una pistola.

Los dos policías deberán enfrentar juicio, por decisión de un juez de San Marcos. (Foto: Cortesía/Whitmer Barrera)

En un video que circuló en su momento en las redes sociales se aprecia el momento en el que una patrulla, en la cual se habrían movilizado los policías, se detiene al lado del vehículo de Estrada; posteriormente sucede el hurto.

Todo ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre del año pasado, afuera del estadio La Ensenada. En ese entonces el "Chava" había participado en un encuentro deportivo ante Xinabajul. Por aquel tiempo pertenecía a las filas del Deportivo Marquense.

En septiembre del año pasado, el ahora jugador del Municipal Carlos Salvador Estrada fue víctima de un robo. Dos policías son acusados en el caso. pic.twitter.com/QYPTQPs7px — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 20, 2025

Se dice satisfecho

El futbolista, originario del municipio de San Pablo, San Marcos, se dijo satisfecho por la decisión del juez de enviar a juicio a los policías.

Según mencionó, "es necesario sentar un precedente" en contra de quienes llamó "malos empleados públicos"; además, exhortó a la población a denunciar cualquier acto ilícito en su contra, "para que los casos no queden impunes".

Tras salir de la audiencia, el jugador del Municipal habló sobre lo que espera del juicio contra los dos policías. (Foto: Cortesía/Whitmer Barrera)

De acuerdo con lo previsto, este viernes 22 de agosto se conocerá la fecha en que iniciará el debate oral y público en contra de los elementos policiales. Entretanto, gozan de medidas sustitutivas, por lo que no está en prisión.

Un detalle destacado es que, aunque el MP refirió el hurto de dinero y un celular, el juez que conoció el caso solo aceptó la acusación por la sustracción del arma de fuego. No se logró comprobar la existencia del efectivo y el teléfono en el vehículo del jugador, resolvió.

*Con información de Whitmer Barrera