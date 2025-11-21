Imprudencia de Policías Municipales de Villa Nueva queda grabada (video)

Un video de seguridad vehicular reveló la imprudencia con la que dos agentes de la Policía Municipal de Villa Nueva se conducían por las calles.
Dos Policías Municipales (PM) de Villa Nueva quedaron grabados por la videocámara de seguridad de un vehículo, cuando se conducían de manera imprudente.
En las imágenes se observa el momento en el que ambos agentes se transportaban en un vehículo de dos ruedas, rebasando a los automovilistas a alta velocidad.
Además, estuvieron cerca de colisionar de frente con otro vehículo luego de salirse del carril derecho donde se conducían.
Por último, se observa cuando se incorporan a otra calle tras haber rebasado a los otros vehículos por el lado izquierdo, a pesar del reducido espacio.
Mira aquí el video:
A pesar de que algunos internautas indicaban que se trataba de agentes de tránsito, Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva confirmó a Soy502 que no pertenecen a la PMT.