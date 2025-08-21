Versión Impresa
¡Fuertes tormentas! Así estará el clima este viernes 22 de agosto

  • Por Jessica González
21 de agosto de 2025, 15:29
Si piensas salir de casa, no olvides tu paraguas. (Foto: Pexels)



¡No olvides el paraguas! Para este viernes se esperan fuertes lluvias.

Para este viernes 22 de agosto se espera una mañana calurosa y húmeda.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que habrá una nubosidad muy dispersa por la tarde.

El ingreso de humedad por la tarde y el calentamiento de la mañana provocará fuertes tormentas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

mapa

Las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica en el área de Occidente y Valles de Oriente sur de Altiplano Central.

No se descartan lluvias en todo el territorio nacional.

Autoridades recomiendan siempre tomar las debidas precauciones por posibles inundaciones y daños en la red vial.

