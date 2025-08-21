¡Fuertes tormentas! Así estará el clima este viernes 22 de agosto

¡No olvides el paraguas! Para este viernes se esperan fuertes lluvias.
OTRAS NOTICIAS: "Gota a gota", la prestamista que le cobraba a sus clientes bajo amenazas de muerte
Para este viernes 22 de agosto se espera una mañana calurosa y húmeda.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que habrá una nubosidad muy dispersa por la tarde.
El ingreso de humedad por la tarde y el calentamiento de la mañana provocará fuertes tormentas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.
Las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica en el área de Occidente y Valles de Oriente sur de Altiplano Central.
No se descartan lluvias en todo el territorio nacional.
Autoridades recomiendan siempre tomar las debidas precauciones por posibles inundaciones y daños en la red vial.